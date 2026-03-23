US Israel Iran War : मोठं संकट ओढावणार ! पेट्रोल-डिझेलचे दर ५० ते ६० रूपयांनी महागणार ? खासदाराच्या दाव्याने खळबळ

1. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर केंद्र सरकारवर टीका केली. 2. इंधनाच्या तुटवड्यामुळे तेल कंपन्यांना आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 3. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवण्यास सरकार विलंब करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 4. दिल्लीतील विजेच्या दरवाढीवरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. 5. एलपीजी तुटवड्यामुळे अन्नपुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली..US Israel Iran War: समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार रामगोपाल यादव यांनी, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरून आणि वाढत्या महागाईवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भयंकर परिणाम होत असल्याचे या सपा खासदाराने नमूद केले. या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून इंधनाचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत असून, यामुळे देशातील तेल कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असल्याचे या यादव यांनी सांगितले. . पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार विलंब करत असल्याचा आरोपही सपा खासदार रामगोपाल यादव यांनी केला. ते म्हणाले की "आम्हाला असा संशय आहे की, सरकार केवळ या चार राज्यांमधील निवडणुका संपण्याची वाट पाहत आहे; जेणेकरून त्यानंतर ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये प्रति लिटर ५० ते ६० रुपयांची वाढ करू शकतील.".Premium|Petrol Diesel Price Hike India : अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाईची धग.याव्यतिरिक्त, दिल्लीमध्ये विजेचे दर वाढत असल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवरही खासदार यादव यांनी सरकारवर टीका केली. सरकारला सामान्य जनतेच्या हालअपेष्टांची काहीही पर्वा नसून, केवळ भांडवलदारांना आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यातच सरकार मग्न असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..दरम्यान, सपा खासदार डिंपल यादव यांनी सांगितले की, एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा इशारा विरोधकांनी अगदी सुरुवातीपासूनच सातत्याने दिला होता. मात्र, सरकारने हे वास्तव स्वीकारण्यास नकार दिला, असे त्यांनी नमूद केले. "जरी आता एक बैठक पार पडली असली, तरी एलपीजी, तेल किंवा ऊर्जा-संबंधित उत्पादने अशा सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपण आवाज उठवणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीमुळे अन्नपुरवठा साखळीतही व्यत्यय निर्माण झाला आहे," असे त्यांनी पुढे सांगितले.