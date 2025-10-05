Salary Report 2025: भारतीयांच्या मासिक पगारात वाढ, केंद्र सरकारची आकडेवारी जाहीर, तुमचा ७ वर्षांत किती पगार वाढला?

भारत सरकारने रोजगार आणि कमाईसंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात गेल्या सात वर्षातील पगारवाढीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. अहवालानुसार गेल्या सात वर्षात पगारात वाढ झाली आहे तसेच नोकरीच्या संधी आणि गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे..पण या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे; त्यामुळे ही पगारवाढ पुरेशी आहे का, असा विचार केला जात आहे.मासिक उत्पन्नात वाढकामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, नियमित पगारदार कर्मचाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न जुलै-सप्टेंबर २०१७ मध्ये १६,५३८ रुपये वरून एप्रिल-जून २०२४ पर्यंत २१,१०३ रुपये पर्यंत वाढले. ही सात वर्षांत सरासरी ४,५६५ रुपयांची वाढ दर्शवते. दरम्यान, कॅज्युअल कामगारांचे सरासरी दैनिक उत्पन्न २९४ रुपये वरून ४३३ रुपये पर्यंत वाढले..बेरोजगारीत ५० टक्क्यांपर्यंत घटबेरोजगारीत ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे देखील अहवालात नमूद आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मध्ये ६% वरून २०२३-२४ मध्ये ३.२% पर्यंत कमी झाला आहे. तरुण बेरोजगारीचा दर १७.८% वरून १०.२% पर्यंत घटला आहे, जो जागतिक सरासरी १३.३% पेक्षा कमी आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये पुरुष बेरोजगारीचा दर ५% पर्यंत घसरला, जो चार महिन्यांतील सर्वात कमी दर आहे..Jan Dhan Account: जन धन खात्यांवरही 'या' सुविधा मिळणार, आरबीआयची मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर....सहा वर्षांत १६.८३ कोटी नोकऱ्यांची वाढएकूणच, भारतातील रोजगार २०१७-१८ मध्ये ४७.५ कोटी होता, तर २०२३-२४ मध्ये ६४.३३ कोटींवर पोहोचला; ही सहा वर्षांत १६.८३ कोटी नोकऱ्यांची वाढ आहे..EPFO चा अहवालEPFO ने देखील अहवाल दिला आहे. २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत १२.९ दशलक्ष नवीन सदस्य सामील झाले आहेत. सप्टेंबर २०१७ पासून निव्वळ सामील होणाऱ्यांची संख्या ७७.३ दशलक्षांपेक्षा जास्त झाली आहे. फक्त जुलै २०२५ मध्येच २१०.४ दशलक्ष लोक EPFO मध्ये सामील झाले, ज्यापैकी ६०% तरुण १८-२५ वयोगटातील होते..Tata Capital IPO: 'टाटा'च्या आयपीओचा धमाका! सामान्यांसाठी खुला होण्यापूर्वीच बड्या कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.