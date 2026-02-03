Personal Finance

India-US Trade: एक फोन कॉल अन् चित्र बदललं! कपडे, दागिने, कोळंबी… अमेरिकन बाजार अचानक भारताकडे का वळतोय?

India–US Trade Agreement 2025: ट्रम्प-मोदी चर्चेनंतर शुल्क कपातीचा निर्णय घेतल्याने भारताची निर्यात वाढ, रोजगार संधी आणि जागतिक व्यापारातील विश्वासार्हता मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
Sandip Kapde
भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापार कराराने भारतीय निर्यात क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा करार अशा काळात आला जेव्हा कापड, चामडे आणि पादत्राणे यांसारख्या उद्योगांना भविष्यातील मागण्यांबाबत गंभीर चिंता होती. या करारामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात अधिक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर झालेल्या चर्चेनंतर सोमवारी रात्री या कराराची अधिकृत घोषणा केली. हे पाऊल दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ देणारे ठरले आहे.

