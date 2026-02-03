India-US Trade: एक फोन कॉल अन् चित्र बदललं! कपडे, दागिने, कोळंबी… अमेरिकन बाजार अचानक भारताकडे का वळतोय?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापार कराराने भारतीय निर्यात क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा करार अशा काळात आला जेव्हा कापड, चामडे आणि पादत्राणे यांसारख्या उद्योगांना भविष्यातील मागण्यांबाबत गंभीर चिंता होती. या करारामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात अधिक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर झालेल्या चर्चेनंतर सोमवारी रात्री या कराराची अधिकृत घोषणा केली. हे पाऊल दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ देणारे ठरले आहे..कराराचा सर्वाधिक फायदा प्रमुख निर्यात क्षेत्रांनाया कराराचा सर्वाधिक फायदा प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना होणार आहे. कापड आणि पादत्राणे उद्योगात लहान निर्यातदारांना शिपमेंट थांबवावे लागत होते, तर मोठ्या कंपन्या मोठ्या सवलती देऊन कसेबसे टिकून होत्या. आता भारतीय कापडांवर फक्त १८ टक्के कर लागू होईल, जो बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या स्पर्धक देशांतील २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकन ग्राहकांना अधिक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून देता येईल..रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातही सकारात्मक बदलरत्ने आणि दागिने क्षेत्रातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. चीनवर ३४ टक्के कर लादल्यामुळे भारतीय दागिने अमेरिकन बाजारात अधिक प्रतिस्पर्धी ठरतील. याचा फायदा भारतीय निर्यातदारांना मिळून, बाजारपेठेतील हिस्सा वाढवता येईल. सागरी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही उत्साह आहे. भारतीय कोळंबीसारखी सीफूड उत्पादने आता अमेरिकन दुकानांमध्ये स्वस्त दरात आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील, ज्यामुळे निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे.मात्र, हा करार सर्व क्षेत्रांना सारखा फायदा देणारा नाही. ऑटो पार्ट्स आणि धातू यांसारख्या काही उद्योगांवर जुने कर कायम राहतील. कराराची संपूर्ण तपशीलवार माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. अमेरिकन अध्यक्षांच्या सोशल मीडिया दाव्यांनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर प्रतिसाद येणे बाकी आहे. अद्याप कोणतेही संयुक्त निवेदन जारी झालेले नाही..Donald Trump Trade Policy : डोनाल्ड ट्रम्प पडले एकटे, भारत बनणार जागतिक आर्थिक बदलाचे केंद्र, व्यापारी राजकारण वेगळ्या वळणावर.निर्यातीची आकडेवारीनिर्यातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत भारताची अमेरिकेतील निर्यात ११.३ टक्क्यांनी वाढून ५९ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. यात स्मार्टफोनच्या निर्यातीने मुख्य भूमिका बजावली, जी दुप्पट होऊन १६.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. विशेष म्हणजे, भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४० टक्के भाग, जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधनिर्माण, या कर बदलांमुळे प्रभावित झाला नाही. ऑगस्टमध्ये लागू होणाऱ्या नव्या शुल्कांची मुदत टाळण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्यात केल्या होत्या, ज्यामुळे तात्पुरती वाढ दिसली..भारताच्या व्यापार धोरणात विविधताया करारामुळे भारताच्या व्यापार धोरणात विविधता येईल. ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबत आधीच झालेल्या करारांनंतर आता अमेरिकेसोबतचे हे पाऊल भविष्यातील अनिश्चिततेचा धोका कमी करेल. पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांना आता भारतापेक्षा जास्त कर भरावा लागेल, तर बांगलादेशवरही उच्च शुल्क लादले गेले आहेत. पूर्वी अमेरिकेच्या कर यादीत भारत सर्वाधिक कर भरणारा देश होता, पण आता दक्षिण आशियाई देशांमध्ये त्याची स्थिती सुधारली आहे.ट्रम्प यांनी घोषित केले की, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील प्रत्युत्तरात्मक कर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. 'मेड इन इंडिया' उत्पादनांना मिळालेल्या या सवलतीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी समाधान व्यक्त केले. दोन्ही नेत्यांची शेवटची फोन चर्चा ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झाली होती. फेब्रुवारीतील बैठकीत त्यांनी द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा अंतिम करण्याचे ठरवले होते..भारतावरील शुल्क स्पर्धक देशांपेक्षा कमीमात्र, ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादले, ज्यात रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे २५ टक्के दंडाचा समावेश होता, त्यामुळे प्रगती थांबली. मोदी-ट्रम्प चर्चेच्या दिवशीच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर वॉशिंग्टनला पोहोचले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता भारतावरील शुल्क स्पर्धक देशांपेक्षा कमी आहेत..Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प व्हेनेजुएलाचं तेल जगभरात विकण्यासाठी उतावीळ; म्हणाले - भारताचा खरेदीसाठी पुढाकार, चीनचंही स्वागत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.