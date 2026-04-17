Indian Railways Free journey : 'या' लोकांना रेल्वेने मोफत प्रवास करता येणार, वाचणार हजारो रुपये; काय आहे MST योजना?

भारतात दररोज लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. प्रवाशांची सोय वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी रेल्वेने अनेक नियम लागू केले आहेत. पणअसे काही नियम आहेत जे सामान्य लोकांना फारसे माहित नाहीत. विशेषतः रेल्वे विद्यार्थ्यांसाठी एक विशिष्ट सुविधा उपलब्ध करून देते आणि या सुविधेची माहिती असणे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे..जर तुम्हीही दररोज रेल्वेने प्रवास करत असाल आणि जर तुम्ही सध्या शाळा किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वे विद्यार्थ्यांसाठी 'मासिक हंगामी तिकीट' (Monthly Season Ticket - MST) मिळवण्याची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याचा अर्थ असा की तुम्ही तुमच्या घरापासून तुमच्या शाळा किंवा महाविद्यालयापर्यंतचा दैनंदिन प्रवास पूर्णपणे मोफत करू शकता,पण या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सुविधेचा लाभ कोणाला मिळेल? ही विशेष सुविधा अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे, जे नियमितपणे आपले शिक्षण पूर्ण करत आहेत.यात शाळा आणि महाविद्यालये अशा दोन्ही ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.विद्यार्थिनींसाठी, ही सुविधा पदवी स्तरापर्यंत उपलब्ध असते. याउलट, विद्यार्थ्यांसाठीही सुविधा १२ वी इयत्तेपर्यंत उपलब्ध करून दिली जाते..आवश्यक नियम कोणते आहेत? हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे हे मोफत हंगामी तिकीट काही विशिष्ट अटी आणि शर्तींसह येते.केवळ 'मासिक हंगामी तिकीट' (MST) दिले जाते; या योजनेअंतर्गत 'त्रैमासिक हंगामी तिकीट' (QST) उपलब्ध नाही. प्रवासाच्या अंतराबाबत बोलायचे झाल्यास, प्रवासाची कमाल मर्यादा १५० किलोमीटर निश्चित करण्यात आली आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे तिकीट केवळ 'द्वितीय श्रेणी'च्या (Second Class) प्रवासासाठीच वैध असते. या तिकिटाचा वापर मेल, एक्सप्रेस किंवा सुपरफास्ट गाड्यांमधून प्रवास करण्यासाठी करता येत नाही. या तिकिटावर कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.. हे तिकीट कसे मिळवायचे? हे नमूद करणे योग्य ठरेल की, विद्यार्थ्यांना आता तिकीट मिळवण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता उरलेली नाही; कारण रेल्वेच्या 'UTS मोबाईल ॲप'मुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे. या ॲपच्या मदतीने तुम्ही कागदविरहित तिकिटे आरक्षित करू शकता. ही तिकिटे ॲपद्वारे सहजपणे काढता येतात किंवा त्यांचे नूतनीकरण करता येते. ॲपद्वारे आरक्षित केलेले तिकीट, आरक्षित केल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून वैध ठरते.