Paytmवर कारवाई केल्याप्रकरणी PM मोदी अन् RBIला भारतीय स्टार्टअप्सच्या मालकांचं पत्र! काय आहे म्हणणं?

Indian startup founders write to PM Modi, RBI on Paytm: भारतीय स्टार्टअप संस्थापकांच्या एका गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना पेटीएमवरील अलीकडील निर्बंधांवर पत्र लिहिले आहे.

Indian startup founders write to PM Modi, RBI on Paytm know details Sakal