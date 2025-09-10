Stock Market : शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात, सेन्सेक्सने ओलांडला 81,430 चा टप्पा, निफ्टीतही मोठी वाढ

Summaryसेन्सेक्स 81,430 आणि निफ्टी 24,970 वर पोहोचले – भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांमुळे शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसली.कापड कंपन्यांचे शेअर्स उसळले – वेल्सपन, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, ट्रायडंट, पर्ल ग्लोबल यांसारख्या शेअर्समध्ये ४%–९% वाढ झाली.व्यापार कराराची आशा गुंतवणूकदारांना दिलासा देते – ट्रम्प-मोदी चर्चेच्या अपेक्षेने निर्यात क्षेत्र आणि रोजगाराला नवीन आशा मिळाली..Indian Stock Market: भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात आज हिरव्या रंगात झाली आहे. सेन्सेक्स ने ओलांडला 81,430 चा टप्पा, निफ्टीतही मोठी वाढ असून निफ्टी 50 24,970 वर पोहोचला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर सांगितले की अमेरिका आणि भारतामध्ये 'व्यापार अडथळे' कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी असेही म्हटले की ते लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी या विषयावर चर्चा करू इच्छितात. गिफ्ट निफ्टी फ्युचर्स ५२ अंकांनी वाढून २५,००२ वर व्यवहार करताना दिसले, जे २०१५ नंतरचे सर्वोच्च पातळी आहे..बुधवारी, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या आशा पुन्हा पल्लवी झाल्यानंतर, कापड कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये प्रचंड वाढ झाली.वेल्सपन लिव्हिंगचे शेअर्स आज ₹ १२४.५५ वर व्यवहार करत आहेत, जे ९% पेक्षा जास्त आहे. त्याच वेळी, गोकलदास एक्सपोर्ट्सचे शेअर्स ७% पेक्षा जास्त वाढले आणि ट्रायडंट, पर्ल ग्लोबल, वर्धमान टेक्सटाईल्स सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स देखील ४% ते ६% पर्यंत वाढले..शेअर बाजारात ही वाढ अशा वेळी झाली जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार चर्चा सुरू आहेत आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलण्यास उत्सुक आहेत. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर देखील प्रतिक्रिया दिली आणि अमेरिकेला 'जवळचा आणि नैसर्गिक मित्र' म्हटले आणि ते स्वतः अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलण्याबद्दल आशावादी असल्याचे सांगितले..टॅरिफ का लादण्यात आले?ट्रम्प प्रशासनाने रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यामुळे, भारतीय निर्यातीवर २५% अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आले, ज्यामुळे कापड, समुद्री खाद्य आणि रत्ने-दागिने क्षेत्रातील ६६% पेक्षा जास्त निर्यातीवर परिणाम झाला. यामुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन ग्राहकांना १५% ते २०% पर्यंत सूट द्यावी लागली, ज्यामुळे कंपन्यांच्या कमाई आणि रोजगारावर परिणाम झाला..पर्ल ग्लोबलने म्हटले आहे की जर हे जड कर असेच चालू राहिले तर सुमारे ६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात इतर देशांमध्ये जाऊ शकते आणि लाखो नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. गेल्या एका महिन्यात या सर्व शेअर्समध्ये १५% ते २०% ची घट झाली होती, परंतु व्यापार कराराची आशा पुन्हा बळकट झाली आहे..सध्याच्या तेजीमुळे शेअर बाजारात दिलासा मिळाला आहे आणि गुंतवणूकदारांमध्ये एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे की जर भारत-अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत झाले तर कापड क्षेत्रासह इतर अनेक क्षेत्रे देखील मजबूत होतील..FAQsप्रश्न 1: आज शेअर बाजार का वाढला? 👉 भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेच्या सकारात्मक संकेतांमुळे शेअर बाजारात तेजी आली.प्रश्न 2: कोणत्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली? 👉 वेल्सपन लिव्हिंग (+9%), गोकलदास एक्सपोर्ट्स (+7%), तसेच ट्रायडंट, पर्ल ग्लोबल, वर्धमान टेक्सटाईल्स (+4%–6%).प्रश्न 3: व्यापार करारामुळे कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल? 👉 कापड क्षेत्र प्रमुख लाभार्थी राहील, तसेच समुद्री खाद्य व रत्न-दागिने क्षेत्रालाही दिलासा मिळेल.प्रश्न 4: टॅरिफ लादल्यामुळे भारतीय निर्यातीवर काय परिणाम झाला होता? 👉 २५% अतिरिक्त शुल्कामुळे कंपन्यांना अमेरिकन ग्राहकांना १५-२०% सूट द्यावी लागली, ज्यामुळे कमाई आणि रोजगारावर परिणाम झाला.प्रश्न 5: गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ आहे? 👉 व्यापार करार मजबूत झाल्यास दीर्घकालीन तेजीची शक्यता असून गुंतवणूकदारांसाठी नवी संधी निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.