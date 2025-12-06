Personal Finance

Indigo Flight रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना पूर्ण पैसे परत मिळतील का? विमान कंपन्यांचे नियम काय सांगतात?

Indigo Flight Cancellations Explained : इंडिगो उड्डाण रद्द झाले आहेत. प्रवाशांना पूर्ण पैसे परत मिळणार का?, प्लॅन बी, पर्यायी उड्डाण आणि डीजीसीए नियम काय सांगतात?
इंडिगो विमानसेवेच्या देशभरातील उड्डाणांमध्ये शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी मोठा व्यत्यय आला. यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले असून, विमानतळ प्रशासनाला प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. दिल्ली विमानतळावर सर्वात मोठा फटका बसला असून, मध्यरात्री ११.५९ पर्यंत इंडिगोची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामुळे एकट्या दिल्लीत २३५ उड्डाणे प्रभावित झाली. चेन्नई विमानतळावरून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सर्व उड्डाणे बंद ठेवण्यात आली. बंगळुरूत ५२ आगमन आणि ५० प्रस्थान उड्डाणे रद्द झाली, तर हैदराबादेत दिवसभरात ९२ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. गेल्या चार दिवसांत इंडिगोची एक हजाराहून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत.

