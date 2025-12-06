Indigo Flight रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना पूर्ण पैसे परत मिळतील का? विमान कंपन्यांचे नियम काय सांगतात?

इंडिगो विमानसेवेच्या देशभरातील उड्डाणांमध्ये शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी मोठा व्यत्यय आला. यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले असून, विमानतळ प्रशासनाला प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. दिल्ली विमानतळावर सर्वात मोठा फटका बसला असून, मध्यरात्री ११.५९ पर्यंत इंडिगोची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामुळे एकट्या दिल्लीत २३५ उड्डाणे प्रभावित झाली. चेन्नई विमानतळावरून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सर्व उड्डाणे बंद ठेवण्यात आली. बंगळुरूत ५२ आगमन आणि ५० प्रस्थान उड्डाणे रद्द झाली, तर हैदराबादेत दिवसभरात ९२ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. गेल्या चार दिवसांत इंडिगोची एक हजाराहून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत..या संकटाचे मुख्य कारण एअरबस A320 विमानांच्या सॉफ्टवेअर अपडेटशी संबंधित देखील आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला अनेक उड्डाणे उशिराने सुटली किंवा रात्री उशिरापर्यंत चालू राहिली. त्यानंतर डीजीसीए लागू केलेले सुधारित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्याने क्रू मेंबर्सच्या कामाच्या वेळेवर कडक निर्बंध आले..सेवा पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्नइंडिगोने डीजीसीएला कबूल केले की, या नव्या नियमांचे योग्य नियोजन न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द करावी लागली. कंपनीने सांगितले की, पुढील वर्षी १० फेब्रुवारीपर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होईल.इंडिगोने प्रवाशांना दिलासा देताना म्हटले आहे की, त्यांची टीम चौवीस तास काम करत असून, ग्राहकांचा त्रास कमी करण्याचा आणि सेवा लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रद्द झालेल्या उड्डाणांच्या प्रवाशांना कंपनी पर्यायी उड्डाण किंवा पूर्ण परतफेड देत आहे. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी वेबसाइटवर रिअल-टाइम फ्लाइट स्टेटस तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..IndiGo Controversy: 1400 flights Cancelled, इंडिगोचं काय बिनसलं? सोप्या भाषेत समजून घ्या | Sakal News.इंडिगोचे अधिकृत धोरण काय?इंडिगोच्या अधिकृत धोरणानुसार, जर उड्डाण रद्द झाले, प्रस्थान वेळ एक तास किंवा त्यापेक्षा जास्त पुढे ढकलली गेली किंवा दोन तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला, तर प्रवाशांना मोफत तारीख/वेळ बदलता येईल किंवा पूर्ण पैसे परत मिळतील. ‘प्लॅन बी’ हा ऑनलाइन पर्याय वापरून प्रवासी स्वतः दुसरे उड्डाण निवडू शकतात किंवा परतफेड प्रक्रिया करू शकतात. परतफेड सात व्यावसायिक दिवसांत खात्यात जमा होते. ट्रॅव्हल एजंटकडून बुकिंग केले असेल तर त्या एजंटशी संपर्क साधावा लागतो.डीजीसीएच्या नियमानुसार, जर विमान कंपनीने प्रस्थानाच्या किमान दोन आठवड्यांआधी उड्डाण रद्द झाल्याची पूर्वसूचना दिली नाही किंवा कनेक्टिंग फ्लाइट चुकली, तर प्रवाशांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे..काय आहेत नियम?एक तासापर्यंतच्या प्रवासासाठी ५,००० रुपये, एक ते दोन तासांसाठी ७,५०० रुपये आणि दोन तासांपेक्षा जास्त प्रवासासाठी १०,००० रुपये, सहा तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास किंवा उड्डाण रद्द झाल्यास पर्यायी व्यवस्था न घेता पूर्ण परतफेड घेण्याचा अधिकारही प्रवाशांना आहे. रोख किंवा बँक हस्तांतरणाची परतफेड तात्काळ आणि क्रेडिट कार्डची परतफेड सात दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.जर परतफेड किंवा भरपाई नाकारली गेली तर प्रवासी एअरसेवा पोर्टल किंवा अॅपवर किंवा प्रमुख विमानतळावरील डीजीसीए नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवू शकतात. सध्या हजारो प्रवासी या संकटात अडकले असले तरी नियमांनुसार त्यांना पूर्ण पैसे परत मिळण्याची किंवा भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यासाठी कंपनीने वेळेत सूचना दिली होती की नाही हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Indigo संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात, याचिकाकर्ते थेट CJI Suryakant यांच्या घरी, तातडीने सुनावणी होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.