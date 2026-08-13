Inflation: महागाईचा पुन्हा भडका! आले-लसूण अन् कांद्याने वाढवल्या चिंता; कोणत्या राज्यात महागाई सर्वाधिक? ग्रामीण भागाला मोठा फटका?

Maharashtra Inflation News: अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जुलैमध्ये सलग सातव्या महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.४५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जूनमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर ४.३८ टक्के होता. जुलैमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दर ५.५२ टक्क्यांवर पोहोचला; जून महिन्यात हा दर ५.३२ टक्के होता. सलग दुसऱ्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षित चार टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा महागाई दर अधिक आहे. सरकारने आज ही आकडेवारी जाहीर केली..आले आणि लसूण महागले रिझर्व्ह बँकेने महागाईबाबतच्या चिंतेमुळे या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपोदरात कोणताही बदल केला नव्हता. जुलै महिन्यात अन्नपदार्थांपैकी आले आणि लसूण यांच्या दरात मोठी वाढ दिसून आली. आल्याच्या दरातील वाढीचा दर जूनमधील ५०.४१ टक्क्यांवरून ८३.६२ टक्क्यांपर्यंत, तर लसणाच्या दरातील वाढीचा दर १७.९३ टक्क्यांवरून ३५.३६ टक्क्यांपर्यंत वाढला. .8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .तसेच, कांद्याच्या दरातील वाढीचा दरही जूनमधील ४.७३ टक्क्यांवरून २२.५४ टक्क्यांपर्यंत वेगाने वाढला. त्याच वेळी, काही खाद्यपदार्थांचे भाव कमी झाले. बटाट्यांच्या दरात वार्षिक १६.५६ टक्क्यांची घट झाली, तर भेंडी, मटार आणि टोमॅटोच्या दरातही घसरण दिसून आली. चांदीच्या दागिन्यांच्या दरात सर्वाधिक १०९.८४ टक्के दर नोंदवला गेला, तरीही, जूनमधील १३३.२४ टक्क्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी होते..कोणत्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक महागाईतेलंगणामध्ये जुलै महिन्यात सर्वाधिक ६.३२ टक्के महागाईदर नोंदविला गेला. त्यानंतर आंध्र प्रदेश ५.७२ टक्के, तामिळनाडू ५.४४ टक्के, मध्य प्रदेश ४.९१ टक्के आणि कर्नाटक ४.८९ टक्के या राज्यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात महागाई ४.०९ टक्के असून महागाई दराच्या यादीत १४ व्या क्रमांकावर आहे. .Light Bill Update: बापरे... ऑगस्टचं वीज बिल वाढणार! महावितरणचा घरगुती ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही झटका; किती वाढणार बिल?.ग्रामीण भागात महागाईअधिक शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाईचे प्रमाण अधिक राहिले. जुलै महिन्यात ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.८४ टक्क्यांवर पोहोचला, जो जूनमध्ये ४.७४ टक्के होता.दुसरीकडे, शहरी भागातील महागाईत किरकोळ वाढ झाली; हा दर जूनमधील ३.९३ टक्क्यांवरून ३.९६ टक्क्यांवर गेला. ग्रामीण, शहरी अशा दोन्ही भागांत अन्नधान्य महागाई अधिक होती. ग्रामीण भागातील अन्नधान्य महागाईचा दर ५.७९ टक्के, तर शहरी भागातील दर ५.०५ टक्के इतका होता. जून महिन्यातील दरांच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.