Personal Finance

Inflation: महागाईचा पुन्हा भडका! आले-लसूण अन् कांद्याने वाढवल्या चिंता; कोणत्या राज्यात महागाई सर्वाधिक? ग्रामीण भागाला मोठा फटका?

India Inflation Alert: जुलैमध्ये किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.४५% वर; सलग सातव्या महिन्यात महागाईत वाढ झाली. यात आले, लसूण अन् कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत.
Inflation News

Inflation Shock: India’s Retail Inflation Rises Again; Ginger, Garlic & Onion Prices Add to the Worry

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Maharashtra Inflation News: अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जुलैमध्ये सलग सातव्या महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.४५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जूनमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर ४.३८ टक्के होता. जुलैमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दर ५.५२ टक्क्यांवर पोहोचला; जून महिन्यात हा दर ५.३२ टक्के होता. सलग दुसऱ्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षित चार टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा महागाई दर अधिक आहे. सरकारने आज ही आकडेवारी जाहीर केली.

Loading content, please wait...
maharashtra
onion
inflation
rbi
garlic
Marathi News Esakal
www.esakal.com