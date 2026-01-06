Personal Finance

Insurance Tips : विमा घेताय? विमा घेण्यापूर्वी नक्की तपासा ही ४ महत्त्वाच्या गोष्टी, नाहीतर क्लेमवेळी होईल तोटा!

Life Insurance Tips : आपल्यासाठी विमा कंपनी निवडताना त्या कंपनीची खाली दिलेल्या ४ गोष्टी नक्की तपासा. या गोष्टी तुम्हाला भविष्यात गैरसोयीपासून वाचवतील आणि तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित करतील.
Insurance Advice: 4 Essential Things to Know Before Getting Covered

Insurance Advice: 4 Essential Things to Know Before Getting Covered

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Insurance Policy Tips : आजच्या काळात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी जीवन विमा घेणे ही फक्त ऐच्छिक गोष्ट नाही, तर गरज बनली आहे. आयुष्यात अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांपासून आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करण्यासाठी जीवन विमा खूप महत्त्वाचा ठरतो.

Loading content, please wait...
Insurance
money
Security
Insurance Scheme
Insurance Company
motor accident insurance claim

Related Stories

No stories found.