Insurance Tips : विमा घेताय? विमा घेण्यापूर्वी नक्की तपासा ही ४ महत्त्वाच्या गोष्टी, नाहीतर क्लेमवेळी होईल तोटा!

Insurance Policy Tips : आजच्या काळात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी जीवन विमा घेणे ही फक्त ऐच्छिक गोष्ट नाही, तर गरज बनली आहे. आयुष्यात अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांपासून आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करण्यासाठी जीवन विमा खूप महत्त्वाचा ठरतो..पण बाजारात अनेक विमा कंपन्या असल्यामुळे, ‘कोणती कंपनी निवडावी?’ हा प्रश्न अनेकांना पडतो. फक्त प्रीमियम कमी आहे म्हणून आपण विमा घेतो. मात्र कमी प्रीमियमचा विमा घेणे कधी कधी आपल्यासाठी धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे कोणतीही विमा कंपनी निवडताना खालील ४ महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेऊन आणि अभ्यास करूनच विमा घ्यावा..BSNL Plan : नवीन वर्षात BSNL चे 2 दमदार प्लॅन लाँच! अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा आणि 450+ टीव्ही चॅनल्स फ्री; प्लॅन ऐकून थक्क व्हाल.१. कंपनीची आर्थिक ताकदकंपनीची आर्थिक ताकद (Solvency Ratio) म्हणजे कंपनीच्या आर्थिक शक्तीचे प्रमाण. याचा अर्थ, कंपनीकडे आपली पैसे फेडण्याची आणि क्लेम देण्याची क्षमता किती आहे. जास्त मजबूत सॉल्व्हन्सी रेश्यो असलेली कंपनी क्लेम सेटलमेंटमध्ये अडथळा आणत नाही. त्यामुळे भविष्यात मोठी आपत्ती आल्यास, अशा कंपनीकडे तुमचे विमा क्लेम जास्त सुरक्षित असतात..२. क्लेम सेटलमेंट रेश्योविमा घेण्यामागचा आपला मुख्य उद्देश म्हणजे गरजेच्या वेळी लवकर सेटलमेंट होऊन पैसे मिळणे हा असतो. त्यामुळे विमा घेताना क्लेम सेटलमेंट रेश्यो तपासावा. कारण यात कंपनीने किती टक्के क्लेम यशस्वीपणे दिले आहे हे समजते.उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीचा क्लेम सेटलमेंट रेश्यो ९८% असेल, तर याचा अर्थ १०० पैकी ९८ क्लेम यशस्वीपणे दिले गेले आहेत. विमा घेण्यापूर्वी हा रेश्यो किमान ९५% पेक्षा जास्त असावा, याचे भान ठेवा..३. सातत्य प्रमाण (Persistence Ratio)विमा कंपनीचा सातत्य प्रमाण हा रेश्यो हा त्या कंपनीची विश्वासहार्यता दाखवतो. या रेश्योमध्ये ग्राहक त्या विमा कंपनीसोबत आपली पॉलिसी कायम सुरू ठेवतात का, किंवा थांबवतात हे स्पष्ट होते. जर पर्सिस्टन्सी रेश्यो जास्त असेल, तर ग्राहक कंपनीच्या सेवेवर समाधानी आहेत. कमी प्रमाण असल्यास, कंपनीच्या सेवा किंवा अटींमध्ये काही त्रुटी असू शकतात. त्यामुळे ग्राहक एकदा घेतल्यानंतर त्या कंपनीचा विमा पुन्हा घेत नाही..Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.४. तक्रार निवारण दरकंपनीविरुद्ध येणाऱ्या ग्राहक तक्रारींची संख्या आणि त्यातील किती तक्रारी कंपनीने वेळेत निराकरण केल्या गेल्या, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. कमी तक्रारी आणि लवकर त्यावर समाधान हे कंपनीच्या उत्तम ग्राहक सेवेसाठीचे संकेत आहेत. त्यामुळे अशा कंपनीकडे तुमचे क्लेम किंवा इतर कामे सोप्या पद्धतीने आणि लवकर होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.