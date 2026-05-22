Investment Guide: परताव्याच्या मागे लागण्यापेक्षा रिस्क प्रोफाइलिंग का जास्त महत्त्वाचे आहे?

Investment: आजच्या काळात प्रत्येक दुसऱ्या आर्थिक जाहिरातीत दुप्पट परतावा, हमखास संपत्ती, आणि ‘नेक्स्ट मल्टिबॅगर’ संधी यावर भाष्य केले जाते. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स जलद नफ्याचा अभिमान बाळगतात आणि मित्र अनेकदा धोकादायक व्यवहारांमध्ये त्यांचे पैसे "दुप्पट" केल्याबद्दल बढाई मारतात. स्वाभाविकच, बरेच गुंतवणूकदार याची कोणती किंमत मोजावी लागेल हे न विचारता परताव्याच्या मागे लागण्याच्या सापळ्यात अडकतात.सत्य सोपे पण शक्तिशाली आहे: तुमचा आर्थिक प्रवास हा सर्वाधिक परतावा मिळविण्यासाठी नाही, तर तुमच्यासाठी योग्य परतावा मिळविण्यासाठी आहे. आणि तो एका महत्त्वाच्या टप्प्याने सुरू होतो ज्याकडे बहुतेक गुंतवणूकदार दुर्लक्ष करतात, ते म्हणजे रिस्क प्रोफाइलिंग..परताव्याच्या मागे धावणे का धोकादायक ठरते?१. अधिक नफ्याच्या मोहात धोका दुर्लक्षित होतोमोठा परतावा मिळवण्याच्या लोभात गुंतवणूकदार जोखीम लक्षात घेणेच विसरतात. केवळ अधिक नफा मिळेल या आशेने अनेक जण पॉन्झी स्कीम्स, "हमखास मासिक परतावा" देणाऱ्या फसव्या योजनांमध्ये किंवा अतिजोखमीच्या पेनी स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करतात. इतिहास साक्ष आहे की, प्रत्येक आर्थिक संकटाची सुरुवात ही अंध लोभातूनच होते. विचार न करता फक्त नफ्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने नुकसान अपरिहार्य ठरते.२. अस्थिरता म्हणजे दुःस्वप्नपरताव्याच्या मागे धावणारे गुंतवणूकदार बहुतांश वेळा बाजारातील घसरणीसाठी तयार नसतात. बाजार शिखरावर असताना ते मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात आणि जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा घाबरून सगळं विकून टाकतात.उदाहरणार्थ, मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीमुळे बाजार सुमारे ४०% कोसळला. जोखीम समजून घेतलेले हुशार गुंतवणूकदार शांत राहिले. काहींनी तर संधी ओळखून अधिक गुंतवणूक केली. पण परताव्याच्या नादात गुंतलेले गुंतवणूकदार घाबरून तोट्यातच बाहेर पडले.३.आर्थिक तणावामुळे झोप उडतेखऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे मनापासून आनंदी आणि शांत असणे होय. जर गुंतवणूक करताना सतत ताण आणि चिंता तुम्हाला झोप न लागण्यापर्यंत नेत असेल, तर त्या गुंतवणुकीचा अर्थ शून्य आहे. जोखीम समजून घेतल्यावर तुम्ही अशा योजनांमध्ये पैसा गुंतवू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांतता मिळते..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! सलग दुसऱ्या आठवड्यात सोनं स्वस्त; आजचा ताजा भाव किती?.जोखीम प्रोफाइलिंगचे आजच्या काळातील महत्त्व१. मिस-सेलिंगपासून संरक्षणभारतामध्ये चुकीच्या मिस-सेलिंगची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. विमा धोरणे गुंतवणूक म्हणून विकली जातात, निवृत्त व्यक्तींना “हमी परतावा” देणाऱ्या उत्पादनांची विक्री जोरात केली जाते, तर धोकादायक म्युच्युअल फंड सुरक्षित असल्याचे भासवून विकले जातात. रिस्क प्रोफाइलिंग हे यामध्ये एक संरक्षणात्मक साधन म्हणून काम करते. यामुळे ग्राहकांना लगेच लक्षात येते की एखादे उत्पादन त्यांच्या जोखीम क्षमता आणि गरजेशी जुळत नाही. त्यामुळे ग्राहक चुकीच्या निर्णयांपासून वाचतात आणि योग्य गुंतवणुकीसाठी सक्षम होतात.२. वाढ आणि सुरक्षिततेचं संतुलनआजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात फक्त सुरक्षितता पुरेशी नाही. सगळी बचत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवल्याने पैशाची खरेदीशक्ती कमी होते. त्याचवेळी, सगळी रक्कम स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते. जोखीम प्रोफाइलिंगमुळे तुम्हाला वाढ (इक्विटी) आणि स्थैर्य (डेट) यामध्ये योग्य समतोल साधता येतो.३. असेट अलोकेशनचे मार्गदर्शनअभ्यास दाखवतात की दीर्घकालीन गुंतवणुकीतील ९०% यश असेट अलोकेशनवर अवलंबून असते, स्टॉक किंवा म्युच्युअल फंड निवडीवर नाही. रिस्क प्रोफाइलिंग हे मालमत्ता वाटपाचे दिशादर्शक आहे. याशिवाय, गुंतवणूकदार खूप जोखीम घेतात किंवा खूप कमी घेतात, जे दोन्ही दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीस हानी पोहोचवू शकतात..डोळे उघडणारी उदाहरणेडॉट-कॉम बबल (२०००)इंटरनेट स्टॉक्समुळे लवकर नफा मिळवायची धडपड करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी सर्व काही गमावले. जोखीम ओळखणारे आणि मूल्य गुंतवणूकदारांनी या संकटातून टिकून राहिले.लेहमन क्रायसिस (२००८)लाभाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांनी बाजार खाली गेल्यावर घाईत विक्री केली. मात्र, जोखीम आणि उद्दिष्टे जुळवून चालणाऱ्या शिस्तबद्ध गुंतवणूकदारांनी बाजाराच्या पुनरुत्थानाच्या काळात संपत्ती जमा केली.कोविड-१९ क्रॅश (२०२०)रिस्क प्रोफाइल माहित असलेल्या गुंतवणुकदारांनी बाजार घसरणीच्या काळात शांतपणे गुंतवणूक केली. तर, जो वेगाने नफा कमावण्याच्या धावपळीत होते, त्यांच्यात भीती निर्माण झाली व ते पुन्हा बाजारात परतले नाहीत, ज्यामुळे त्यांनी इतिहासातील सर्वात वेगवान मार्केट रिकव्हरी गमावली.प्रत्येक संकटाने हे स्पष्ट केले आहे की, नफ्यामागे धावण्याचा प्रयत्न केल्यास पश्चात्ताप होतो, तर रिस्क प्रोफाइलिंग टिकून राहण्यास चालना देते..रिस्क प्रोफाइलिंगचा प्रत्यक्ष अनुभव: वास्तविक जीवनातील परिस्थितीपरिस्थिती १: तरुण आक्रमक गुंतवणूकदार२८ वर्षांचा रवि, महिना १ लाख रुपये कमावतो आणि त्याच्यावर कोणीही अवलंबून नाही. तो संपत्ती निर्माण करू इच्छितो, पण त्याचे मित्र क्रिप्टो आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये जलद नफा कमावल्याचा दावा करत असल्याने तो त्याकडे आकर्षित होतो. त्याचा अनुभवी आर्थिक मार्गदर्शक त्याची रिस्क जोखीम प्रोफाइल तयार करतो, ज्यात दाखवले जाते की तो जास्त जोखीम घेऊ शकतो, पण शिस्तबद्ध राहणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, रवि ७०% गुंतवणूक इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये आणि ३०% डेटमध्ये करतो. अशा पद्धतीने त्याची रिस्क प्रोफाइल त्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी सुसंगत राहते.परिस्थिती २: मध्यम वयाची कुटुंब प्रमुख४२ वर्षांच्या अनीता यांच्यावर, मुलांच्या शिक्षणाची आणि वृद्ध पालकांची जबाबदारी आहे. चांगला पगार असूनही, त्या पैशाचा धोका पत्करू शकत नाहीत. रिस्क प्रोफाइलिंगनुसार, त्यांच्या बाजारातील अस्थिरता सहन करण्याची क्षमता कमी असून मध्यम जोखीम घेण्याची ताकद आहे. त्यामुळे त्या जास्त नफा मिळवण्याच्या मोहापासून दूर राहून योग्य असेट अलोकेशनवर भर देतात.परिस्थिती ३: निवृत्ती झालेला व्यक्ती६५ वर्षांचे अमित, यांच्याकडे ५ कोटी रुपयांचा निवृत्ती निधी आहे. अनेक मित्र त्यांना सांगतात की इक्विटी बाजारातून १८% परतावा मिळू शकतो. पण त्यांच्या रिस्क प्रोफाइलनुसार त्यांना इतक्या जास्त परताव्याची गरज नाही. त्यांचा फक्त ८–९% वार्षिक परतावा पुरेसा आहे ज्याने ते आरामात जगू शकतील. त्यांनी ७०% रक्कम डेटमध्ये आणि ३०% इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केली आहे आणि अस्वस्थता टाळली आहे.हे उदाहरणे दाखवतात की रिस्क प्रोफाइलिंगमुळे गुंतवणूक वैयक्तिक बनते आणि नफ्याच्या मागे धावणाऱ्या मानसिकतेपासून बचाव होतो..अलीकडील परिस्थिती:केस स्टडी १: डीएचएफएल एफडी डिफॉल्टडीएचएफएल ने बँक एफडींपेक्षा जास्त व्याजदर असलेल्या आकर्षक फिक्स्ड डिपॉझिट योजना ऑफर केल्या. “सुरक्षित आणि हमी परतावा” या आश्वासनाने अनेक गुंतवणूकदारांनी त्यांची बचत गुंतवली, मात्र जोखीम समजून न घेतल्याने त्यांना मोठा धोका पत्करावा लागला. कंपनी डिफॉल्ट झाल्यावर अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मूळ रकमेचा मोठा हिस्सा गमवावा लागला.यातून काय शिकलो:अधिक परताव्याच्या मोहात अनेक गुंतवणूकदार क्रेडिट जोखीम लक्षात घेण्यास विसरले. जर योग्य रिस्क प्रोफाइलिंग करण्यात आले असते, तर पारंपरिक आणि सावध गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षित साधनांमध्ये गुंतवणुकीस मार्गदर्शन मिळाले असते.केस स्टडी २: फ्रँकलिन टेम्पलटन डेट फंड संकट२०२० मध्ये, फ्रँकलिन टेम्पलटनने आपल्या सहा डेट स्कीम्स बंद केल्या, ज्यामुळे तीन लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला. कारण काय? गुंतवणूकदार थोडा जास्त परतावा मिळवण्यासाठी आकर्षित झाले होते, पण त्यामागची क्रेडिट जोखीम समजून घेतली नव्हती. महामारीमुळे अचानक तरलतेची समस्या निर्माण झाली आणि सुरक्षित वाटणारे डेट फंड्सही अचानक अशक्त आणि अतरल होऊ लागले.यातून काय शिकलो:डेट फंड्समध्येही जोखीम असते. जर रिस्क प्रोफाइलिंग नसेल, तर गुंतवणूकदार चुकीच्या समजुतींवर आधारित निर्णय घेतात आणि जिथे सुरक्षितता नसते तिथे ती गृहीत धरतात..Gold Crisis Explainer: १.४ अब्ज भारतीयांना १ वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन भारताची अर्थव्यवस्था बदलू शकते का?.रिस्क प्रोफाइलिंग कशी करावी?१. भावनिक सहनशक्ती ओळखास्वतःला प्रामाणिकपणे विचारा: “बाजारात ३०–४०% घसरण झाली, तरी मी घाबरून विक्री करणार नाही ना?” ही स्वतःची मानसिक तयारी ओळखणे महत्त्वाचे आहे.२. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्याअनेक ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत, पण अनुभवी आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. ते बाजारातील चढ-उतारांच्या चक्रांतून तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करतात..रिस्क प्रोफाइलिंग विरुद्ध रिटर्न चेसिंग: खरा फरक .आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्गआर्थिक स्वातंत्र्य सर्वाधिक वाढणारा स्टॉक किंवा सर्वोच्च परतावा देणाऱ्या फंडातून येत नाही. आर्थिक स्वातंत्र्य येते स्वतःची जोखीम, मर्यादा स्वीकारण्यातून आणि पुरेसा कालावधी गुंतवणुकीत टिकून राहण्यातून, जेणेकरून चक्रवाढ परतावा आपले काम करू शकेल.परताव्याच्या मागे धावले, तर तो जुगार ठरतो. पण जोखीम समजून गुंतवणूक केली, तर ती शिस्तबद्ध संपत्ती निर्मितीची वाट ठरते..निष्कर्ष :वेग नव्हे, दिशा निवडारिस्क प्रोफाइलिंग हे दिशादर्शक यंत्र आहे. परताव्याच्या मागे धावणे ही फक्त मृगजळासारखी माया आहे.पश्चात्ताप आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यामधील खरी तफावत ह्याच निवडीत आहे.आजच्या सोशल मीडियाच्या गोंधळात, अफवांच्या लाटांमध्ये आणि परताव्याच्या लोभात, रिस्क प्रोफाइलिंग पर्याय नसून आवश्यक गोष्ट बनली आहे. हेच तुम्हाला आत्मविश्वासाने संपत्ती निर्माण करू शकते, अन्यथा घाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे आहे ती संपत्ती नष्ट होऊ शकते.परतावा तुम्हाला कागदावर श्रीमंत करतो, पण रिस्क प्रोफाइलिंग तुम्हाला प्रत्यक्षात संपन्न बनवते. सर्वाधिक परतावा मिळवण्याच्या मागे धावून संपत्ती निर्माण होत नाही; ती होते आपल्या जोखीमची समज, शिस्तबद्ध गुंतवणूक आणि योग्य असेट अलोकेशन यातून. - किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.