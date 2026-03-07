Investment Planning: गुंतवणुकीत एक्झिट स्ट्रॅटेजी नसलेल्या गुंतवणूकदारांवर का येते पश्चात्तापाची वेळ?

Investment Exit Planning: भारतातील तेजीत असलेल्या इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड बाजारामध्ये, गुंतवणूकदार अनेकदा 'कधी गुंतवणूक करावी' या विचारात मग्न असतात, पण 'कधी बाहेर पडावे' याचे नियोजन क्वचितच करतात. ही एक अशी चूक आहे जिने मार्केट क्रॅशपेक्षाही जास्त संपत्तीचे नुकसान केले आहे..१. "दीर्घकालीन गुंतवणूक" हा एक धोकादायक भ्रमअनेक भारतीय गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की "दीर्घकाळ" गुंतवणूक म्हणजे आपोआप संपत्ती निर्मिती होते. परंतु, केवळ वेळ परताव्याची हमी देत नाही, तर त्याचे मूल्य (व्हॅल्यू) देते. जर तुम्ही २०२२-२३ मध्ये महागड्या व्हॅल्यूएशनवर मिडकॅप किंवा स्मॉलकॅप फंड खरेदी केले असतील आणि त्यामध्ये आंधळेपणाने गुंतवणूक ठेवली असेल, तर मार्केटमध्ये तेजी असूनही आज तुमचा परतावा तेवढाच किंवा त्यापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. का? कारण जेव्हा किमती अतार्किकपणे वाढल्या होत्या, तेव्हा बाहेर पडण्याची कोणतीही रणनीती नव्हती..Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव .२. २०२०-२०२३ चा सापळा: नो एक्झिट = नो री-एन्ट्रीमार्च २०२० कडे वळून पाहूया. काही आठवड्यांतच बाजार ४०% कोसळला. परंतु, बहुतेक गुंतवणूकदारांकडे खरेदी करण्यासाठी तरल (लिक्विड) निधी नव्हता कारण त्यांनी उच्च मूल्यांकन असताना कधीच नफा वसुली (एक्झिट) केली नव्हती. त्यांचे पोर्टफोलिओ लॉक झाले होते आणि भीतीमुळे ते नवीन भांडवल लावू शकले नाहीत. ज्यांच्याकडे क्रॅशपूर्वी शिस्तबद्ध एक्झिट स्ट्रॅटेजी होती, त्यांच्याकडे सवलतीच्या दरात खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कम होती आणि आज त्यांची संपत्ती २ ते ३ पटीने वाढली आहे..३. एक्झिट स्ट्रॅटेजी म्हणजे 'मार्केट टाइमिंग' नव्हे, तर भांडवलाचे संरक्षणहुशार गुंतवणूक म्हणजे बाजारातील उच्चांक किंवा नीचांकाचा अंदाज लावणे नव्हे. हे नियमांचे पालन करण्याबद्दल आहे. उदाहरणार्थ:जेव्हा मूल्यांकन दीर्घकालीन सरासरीच्या लक्षणीयरीत्या वर जाते, तेव्हा तुमच्या पोर्टफोलिओमधून २०-३०% बाहेर पडणे.मोठ्या तेजीनंतर नियमितपणे नफा बुक करणे.हे अंदाज नाहीत, तर गुंतवणुकीतून शिस्तबद्धपणे बाहेर पडणे (एक्झिट) असते..४. भावनिक गुंतवणूकदारांचे नुकसान, धोरणी गुंतवणूकदारांचा विजयलोभ तुम्हाला मोठ्या नफ्यानंतरही गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यास प्रवृत्त करतो. भीती तुम्हाला घसरणाऱ्या मालमत्तेतून बाहेर पडण्यापासून रोखते, या आशेने की त्या पुन्हा सावरतील. एक्झिट स्ट्रॅटेजी ही अपघातातील 'सीटबेल्ट'सारखी असते, ती अपघात रोखणार नाही, पण तुमच्या पोर्टफोलिओला वाचवू शकते..५. बाजार आठवणींनी नाही, तर वेदनेतून धडा शिकवतोप्रत्येक मार्केट सायकलमध्ये डॉट-कॉम (२०००), जागतिक आर्थिक संकट (२००८), कोव्हिड क्रॅश (२०२०) तीच पद्धत पुन्हा घडते:१. शिखरावर असताना लोभ: गुंतवणूकदार ही तेजी कायम राहील असे मानून नफा बुक करण्यास नकार देतात.२. तळाला असताना भीती: जेव्हा बाजार ४०-५०% पडतो, तेव्हा ते भीतीपोटी बाहेर पडतात आणि कागदावरचे नुकसान प्रत्यक्ष नुकसानीत रूपांतरित करतात.ज्यांनी २०२० च्या सुरुवातीला एक्झिट घेतली आणि एप्रिल २०२० मध्ये पुन्हा प्रवेश केला, त्यांनी आपली संपत्ती अनेक पटींनी वाढवली. ज्यांच्याकडे जोखीम-आधारित एक्झिट नियम होता, त्यांनी हा सापळा टाळला. ज्यांच्याकडे तो नव्हता, त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागली.उदाहरण: डीएचएफएल डिफॉल्ट, फ्रँकलिन डेट फंड प्रकरण आणि अनेक कॉर्पोरेट एफडी..त्यामुळे केवळ उत्साहाने गुंतवणूक करू नका. तर शहाणपणाने त्या गुंतवणुकीतून बाहेर पडा. कारण बाजार धोरणी गुंतवणूकदारांना बक्षीस देतो, भावूक गुंतवणूकदारांना नाही.त्यामुळे असे म्हटले जाते की "एक्झिट स्ट्रॅटेजीशिवाय गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार हा ब्रेक नसलेल्या ड्रायव्हरसारखा असतो, त्याचा अपघात होणे ही केवळ काळाची बाब आहे." - किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.