Personal Finance

iPhone 17 Pro Max वर बंपर डील! 1.47 लाखांचा फोन फक्त 77,800 रुपायांमध्ये; जाणून घ्या काय आहे ऑफर?

Big iPhone 17 Pro Max Deal: Flipkartवर iPhone 17 Pro Max haa 1.47 लाखांच्या फोन केवळ 77,800 रुपयांना मिळतं आहे. ही ऑफर नेमकी कशी आहे, जाणून घ्या ऑफरचा संपूर्ण हिशोब.
Big iPhone 17 Pro Max Deal

iPhone 17 Pro Max at Just ₹77,800! How to Get This ₹1.47 Lakh iPhone Deal

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

iPhone 17 Pro Max best deal India 2026: सध्या फोन म्हटलं की सर्वांना आयफोन घेण्याची इच्छा असते. त्यामुळे जर तुम्ही नवीन iPhone 17 Pro Max खरेदी करण्याचा विचार आहे, पण त्याची किंमत बजेटच्या बाहेर वाटत असेल, तर Flipkart वरील ही डील तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. बँक डिस्काउंट आणि जुन्या स्मार्टफोनच्या एक्सचेंज ऑफरचा योग्य वापर केल्यास 1,47,000 रुपयांची या फोन तुम्हाला निम्म्या किमतीत मिळेल.

Loading content, please wait...
iphone
Discount
Discount Offer
Apple iphone
Iphone 17
90% discount offers
Marathi News Esakal
www.esakal.com