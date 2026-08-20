iPhone 17 Pro Max वर बंपर डील! 1.47 लाखांचा फोन फक्त 77,800 रुपायांमध्ये; जाणून घ्या काय आहे ऑफर?

iPhone 17 Pro Max best deal India 2026: सध्या फोन म्हटलं की सर्वांना आयफोन घेण्याची इच्छा असते. त्यामुळे जर तुम्ही नवीन iPhone 17 Pro Max खरेदी करण्याचा विचार आहे, पण त्याची किंमत बजेटच्या बाहेर वाटत असेल, तर Flipkart वरील ही डील तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. बँक डिस्काउंट आणि जुन्या स्मार्टफोनच्या एक्सचेंज ऑफरचा योग्य वापर केल्यास 1,47,000 रुपयांची या फोन तुम्हाला निम्म्या किमतीत मिळेल. .सध्या फ्लिपकार्ट वर iPhone 17 Pro Max च्या 256GB मॉडेलची किंमत 1,47,900 आहे. यावर Flipkart Axis Bank Credit Cardचा वापर केल्यास 7,000 पर्यंतचा बँक डिस्काउंट मिळू शकतो. याशिवाय जुन्या स्मार्टफोनच्या एक्सचेंजमधून आणखी मोठी रक्कम कमी होऊ शकते..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावाने ग्राहकांना रडवलं! सोनं 16 हजारांनी महागलं; आता 10 ग्रॅम कितीला? पाहा ताजा भाव.ऑफर काय?या डीलचा फायदा घेण्यासाठी सर्वप्रथम Flipkartवर iPhone 17 Pro Max 256GB मॉडेल निवडावे लागेल. त्यानंतर खरेदी करताना ‘Buy with Exchange’ हा पर्याय निवडा. तुमच्याकडे iPhone 16 Pro Max असल्यास त्याची माहिती देऊन एक्सचेंज व्हॅल्यू तपासता येईल. उपलब्ध माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये iPhone 16 Pro Max साठी कमाल 63,100 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळू शकते.यानंतर Flipkart Axis Bank Credit Cardने पेमेंट केल्यास 7,000 रुपयांचा बँक डिस्काउंट लागू होऊ शकतो. त्यामुळे कमाल एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि बँक ऑफर दोन्ही मिळाल्यास फोनची प्रभावी किंमत सुमारे 77,800 रुपयांपर्यंत येऊ शकते. मात्र, ही किंमत प्रत्येक ग्राहकाला मिळेलच असे नाही. तुमच्या जुन्या फोनचे मॉडेल, कंडिशन, स्टोरेज आणि एक्सचेंजच्या वेळी मिळणारी अचूक किंमत यावर फोनची किंमत अवलंबून असेल..एक्सचेंज न केल्यास किती किंमत?जर तुम्हाला एक्सचेंज ऑफरचा लाभ घ्यायचा नसेल, तर 7,000 रुपयांचा बँक डिस्काउंट मिळाल्यानंतर iPhone 17 Pro Max ची प्रभावी किंमत सुमारे 1,40,900 रुपये राहू शकते. मात्र, उपलब्ध ऑफरच्या माहितीत iPhone 16 आणि iPhone 16 Pro Maxच्या एक्सचेंज व्हॅल्यूबाबत वेगवेगळे आकडे आहेत. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी Flipkartवर तुमच्या जुन्या फोनची प्रत्यक्ष एक्सचेंज व्हॅल्यू तपासणे महत्त्वाचे आहे..Success Story: खिशात फक्त 20 रुपये घेऊन अमेरिकेत पोहोचले, आज अब्जावधींचे मालक! भारतीय उद्योजकाचा डंका.ऑफरचा फायदा कसा घ्याल?Flipkart अॅप किंवा वेबसाइटवर iPhone 17 Pro Max 256GB मॉडेल निवडा.त्यानंतर ‘Buy with Exchange’ पर्यायावर क्लिक करून तुमच्या जुन्या स्मार्टफोनची माहिती भरा.सिस्टम तुमच्या फोनची अंदाजे एक्सचेंज व्हॅल्यू दाखवेल.यानंतर उपलब्ध पेमेंट पर्यायांमधून Flipkart Axis Bank Credit Card निवडा.तुम्ही पात्र असल्यास बँक डिस्काउंट लागू झाल्यानंतर तुम्हाला अंतिम किती पैसे द्यावे लागणार ते दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.