Iran-US Ceasefire : अमेरिका-इराणमध्ये शस्त्रसंधीची घोषणा होताच कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण; पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?

Impact of Iran-US Ceasefire on Global Stability : इराण आणि अमेरिका यांच्यात शस्त्रसंधीवर सहमती झाली आहे.सध्या मध्यपूर्वेतील संघर्ष दोन आठवड्यांसाठी थांबेल; या कालावधीत भविष्यातील रणनीतींबाबत वाटाघाटी केल्या जातील. या शस्त्रसंधीतर्गत ज्या प्रमुख मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, त्यामध्ये इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची खात्री देणे यांचा समावेश आहे. होर्मुझ पुन्हा खुली झाल्यामुळे ज्या राष्ट्रांना सर्वाधिक फायदा होईल, त्यामध्ये भारताचाही समावेश असेल अशी अपेक्षा आहे. .शस्त्रसंधी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्याच्या बातम्यांनंतर, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमती १३.०७ टक्क्यांनी घसरून ९४.९८ डॉलर्स प्रति बॅरलवर आल्या, तर 'WTI क्रूड'च्या किमती १३.८३ टक्क्यांनी कमी होऊन ९७.३२ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचल्या. . पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार? केवळ कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या म्हणून पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होतील, याची शक्यता कमी आहे; कारण जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त होत्या, तेव्हा सरकारने या इंधनांच्या किमती वाढवल्या नव्हत्या. जागतिक स्तरावर इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने पेट्रोलवरील विशेष उत्पादन शुल्कात १० रुपये प्रति लिटरने, तर डिझेलवरील शुल्कातही १० रुपये प्रति लिटरने कपात केली होती..या कपातीनंतर, ही शुल्क अनुक्रमे ३ रुपये प्रति लिटर आणि शून्य इतकी झाली होती. या उपाययोजनेचा मुख्य उद्देश तेल विपणन कंपन्यांना त्यांचे तोटे भरून काढण्यास मदत करणे आणि किरकोळ विक्री किमतींमध्ये स्थिरता राखणे हा होता.