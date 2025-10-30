ITR Date Extension : ITR भरणाऱ्यांना दिलासा! आयकर विभागाने रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली, जाणून घ्या कधीपर्यंत?

Income Tax Return Filing Date Extension : आयकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) दाखल करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ज्या करदात्यांनी अद्याप ITR भरलेले नाही, त्यांना आयकर विभागाने पुन्हा एक संधी दिली आहे. विभागाने ITR फाईल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली असून त्यामुळे ऑडिट प्रकरणांमध्ये अडकलेले किंवा वेळेच्या मर्यादेबद्दल चिंतेत असलेले करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. .बुधवारी (29 ऑक्टोबर) सायंकाळी आयकर विभागाने तशी नोटीस काढून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून घोषणा केली. यात ऑडिट केलेले आयकर रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, ज्यांना कर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे आणि ज्यांचे कर ऑडिट बाकी आहे, अशा करदात्यांना आता दंडाशिवाय आपले रिटर्न दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मिळाला आहे..प्राप्तिकर परतावा मिळाला नाही?.याआधी आयकर परतावा अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर होती. नंतर ती 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. परंतु सीए संस्था आणि कर व्यावसायिकांच्या मागणीनंतर आयकर विभागाने पुन्हा एकदा दिलासा देत अंतिम मुदत 10 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे..आयकर कायद्यानुसार, जर एखाद्या करदात्याने वेळेत कर ऑडिट अहवाल सादर केला नाही, तर त्याच्यावर कलम 271(b) अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. या अंतर्गत एकूण विक्रीच्या 0.5% इतका दंड असू शकतो, पण तो जास्तीत जास्त 1,50,000 रुपये असतो. मात्र, जर करदात्याने तांत्रिक अडचणी किंवा वैयक्तिक आणीबाणी सारखे वैध कारण सिद्ध केले तर दंड माफ होऊ शकतो..छोट्या करदात्यांना व्याजमाफीचा दिलासा.कर ऑडिट कोणाला करणे बंधनकारक आहे?एखाद्या करदात्याच्या व्यवसायाची उलाढाल किंवा एकूण उत्पन्न आर्थिक वर्षात 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल.करदात्याच्या व्यवसायाची उलाढाल रु10 कोटी असेल आणि रोख व्यवहार 5% पेक्षा जास्त असेल.व्यावसायिक किंवा स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.