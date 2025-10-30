Personal Finance

ITR Date Extension : ITR भरणाऱ्यांना दिलासा! आयकर विभागाने रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली, जाणून घ्या कधीपर्यंत?

Income Tax Return : CA संस्था आणि कर व्यावसायिकांच्या मागणीनंतर आयकर विभागाचा निर्णय; दंडाशिवाय रिटर्न भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
Sakal Money ITR 

Sakal Money ITR 

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Income Tax Return Filing Date Extension : आयकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) दाखल करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ज्या करदात्यांनी अद्याप ITR भरलेले नाही, त्यांना आयकर विभागाने पुन्हा एक संधी दिली आहे. विभागाने ITR फाईल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली असून त्यामुळे ऑडिट प्रकरणांमध्ये अडकलेले किंवा वेळेच्या मर्यादेबद्दल चिंतेत असलेले करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Finance
income tax
tax
Tax Policy
Income Tax Department
Income Tax Return
Source of Income
Tax Filing Deadlines

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com