ITR Date Extension 2026: आज ITR भरण्याची अंतिम मुदत! डेडलाइन वाढणार? 'या' करदात्यांना मात्र आधीच दिलासा

ITR Deadline: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ITR-1 आणि ITR-2 भरणाऱ्या करदात्यांसाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या बहुतांश करदात्यांनी आजच आपला ITR दाखल करणे आवश्यक आहे. .ITR भरण्याची मुदत वाढणार?अनेक करदात्यांना यंदाही 31 जुलैनंतर ITR भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी सरकारने मुदतवाढ दिल्यामुळे यंदाही तसाच निर्णय होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते यंदा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कारण आयकर विभागाने ई-फायलिंग पोर्टल अधिक सक्षम केले आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, हे पोर्टल आता दररोज सुमारे 1 कोटी ITR प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रिटर्न दाखल होत असले तरी प्रणालीवर अतिरिक्त ताण येत नसल्याचे सांगितले जात आहे.आयकर विभागाकडून 31 जुलै 2026 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ITR-1 आणि ITR-2 साठी कोणतीही मुदवाढ देण्यात आली नाही..किती ITR दाखल?आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे 5.5 कोटींहून अधिक ITR दाखल करण्यात आले आहेत. यातील यापैकी 30 जुलै रोजीच 42 लाखांहून अधिक करदात्यांनी आपला ITR भरला आहे. तर दंड, व्याज आणि आयकर विभागाच्या नोटिसा टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करदाते शेवटच्या दिवशीही रिटर्न भरत आहेत..ऑनलाइन ITR कसा भराल?करदाते आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर PAN क्रमांक आणि पासवर्डच्या मदतीने लॉग इन करून ऑनलाइन ITR दाखल करू शकतात. याशिवाय, अनेक फिनटेक प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारून ITR भरण्याची सुविधा देतात..सर्वांना 31 जुलै नाहीआयकर विभागाकडून काही करदात्यांना ITR भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात आला आहे. यात-31 ऑगस्ट 2026 - व्यवसाय किंवा फ्रीलान्स उत्पन्न असलेले, पण कर ऑडिट लागू नसलेले करदाते यात TR-3 आणि ITR-4 भरणारे करदाते येतात.31 ऑक्टोबर 2026 - ज्या व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांना कर ऑडिट आवश्यक आहे त्यांचासाठी ही तारीख देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.