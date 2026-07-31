Personal Finance

ITR Date Extension 2026: आज ITR भरण्याची अंतिम मुदत! डेडलाइन वाढणार? 'या' करदात्यांना मात्र आधीच दिलासा

ITR date extension 2026: 31 जुलै ही अनेक करदात्यांसाठी ITR भरण्याची शेवटची तारीख आहे. मुदतवाढ मिळणार का, आणि कोणत्या करदात्यांना आधीच दिलासा मिळाला आहे, ते जाणून घ्या. *
ITR Filing Deadline 2026

ITR Filing Deadline 2026: Extension Expected? These Taxpayers Already Have Relief

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

ITR Deadline: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ITR-1 आणि ITR-2 भरणाऱ्या करदात्यांसाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या बहुतांश करदात्यांनी आजच आपला ITR दाखल करणे आवश्यक आहे.

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