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ITR Deadline: ITR भरण्याची शेवटची तारीख कधी? डेडलाइन चुकली तर भरावा लागेल 5,000 रुपयांचा दंड

ITR Deadline 2026: ITR भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असून उशीर केल्यास आर्थिक फटका बसू शकतो. कोणासाठी कोणती डेडलाइन आहे आणि दंड कसा टाळायचा ते जाणून घ्या.
ITR Deadline 2026

TR Deadline 2026: Miss This Date and Pay a ₹5,000 Penalty!

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Income Tax Alert: आर्थिक वर्ष 2025-26 (असेसमेंट वर्ष 2026-27) साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पगारदार व्यक्तींपासून ते व्यावसायिक मालकांपर्यंत, प्रत्येकाने आपले आयकर रिटर्न विहित वेळेत दाखल करणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही वेळेत ITR भरला नाही तर तुम्हाला 5,000 रुपायांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो तसेच तुमच्या रिटर्नदेखील लांबू शकतो. त्यातच यावर्षी, कर विभागाने नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे, ज्यामुळे काही करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.

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