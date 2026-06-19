ITR Deadline: ITR भरण्याची शेवटची तारीख कधी? डेडलाइन चुकली तर भरावा लागेल 5,000 रुपयांचा दंड

Income Tax Alert: आर्थिक वर्ष 2025-26 (असेसमेंट वर्ष 2026-27) साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पगारदार व्यक्तींपासून ते व्यावसायिक मालकांपर्यंत, प्रत्येकाने आपले आयकर रिटर्न विहित वेळेत दाखल करणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही वेळेत ITR भरला नाही तर तुम्हाला 5,000 रुपायांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो तसेच तुमच्या रिटर्नदेखील लांबू शकतो. त्यातच यावर्षी, कर विभागाने नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे, ज्यामुळे काही करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे..आयकरातील महत्त्वाच्या तारखाआयकर विभागाने विविध प्रकारच्या करदात्यांसाठी वेगवेगळ्या अंतिम मुदती निश्चित केल्या आहेत. यात -नोकरी करणारे कर्मचारी आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) यांसारख्या ITR-1 किंवा ITR-2 दाखल करणाऱ्या करदात्यांना 31 जुलै 2026 पर्यंत रिटर्न भरता येणार आहे.ITR-3 आणि ITR-4 मध्ये यंदा मात्र एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या आणि ITR-3 किंवा ITR-4 भराव्या लागणाऱ्या, परंतु ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या करदात्यांना आता 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट बंधनकारक आहे, त्यांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत रिटर्न दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे. तर ट्रान्सफर प्रायसिंगच्या नियमांत येणाऱ्या करदात्यांसाठी अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 निश्चित करण्यात आली आहे..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले; महिन्याभरात 23,000 रुपयांनी स्वस्त आणि आज तर तब्बल... खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.जर एखाद्या कारणामुळे निर्धारित तारखेपर्यंत रिटर्न भरता आला नाही, तरीही 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखल करता येईल. तसेच रिटर्नमध्ये दुरुस्ती करायची असल्यास ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ सादर करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत उपलब्ध असेल..अंतिम मुदत चुकवल्यास काय ?अंतिम तारखेनंतरही रिटर्न भरण्याची सुविधा उपलब्ध असली तरी त्यासाठी आर्थिक फटका बसू शकतो. आयकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत उशिरा रिटर्न भरल्यास दंड आकारला जातो. यात -वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. तर 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी हा दंड जास्तीत जास्त 1,000 रुपये असू शकतो.लक्षात ठेवा, अंतिम मुदत चुकल्यानंतर बिलेटेड रिटर्न भरला तरीही हा दंड भरावा लागतो. तसेच तुमच्याकडे काही कर थकबाकी असेल, तर त्यावर अतिरिक्त व्याजही आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे कर नियोजनात अडचणी येऊ शकतात. तसेच टॅक्स रिफंड मिळण्यास उशीर होण्याची शक्यताही वाढते..वेळेत ITR भरल्याचे फायदेवेळेत आयकर रिटर्न भरल्याने केवळ कायदेशीर जबाबदारी पूर्ण होत नाही, तर तुमचा आर्थिक प्रोफाइलही मजबूत होतो. TDS किंवा इतर कर कपात झाल्यास त्याचा परतावा लवकर मिळण्यास मदत होते.गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जासाठी अर्ज करताना ITR हा महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जातो. बँका आणि वित्तीय संस्था याच आधारे तुमची परतफेड क्षमता तपासतात. त्यामुळे ITR वेळेत भरला असेल तर कर्ज मिळणे सोपे होते.विदेश प्रवासासाठी व्हिसा अर्ज करतानाही अनेक देश ITR मागतात. त्यामुळे वेळेत रिटर्न भरणे भविष्यातील आर्थिक आणि प्रवासी गरजांसाठीही उपयुक्त ठरते. तसेच आयकर विभागाकडून येणाऱ्या नोटिसा किंवा दंडापासून तुमचे संरक्षण करते..Petrol-Diesel Update: कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या! आता पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं.रिटर्न सबमिट करण्यापूर्वी हे कराITR दाखल करताना घाईगडबडीत झालेल्या छोट्या चुका पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतात. त्यामुळे -सर्वप्रथम आपल्या उत्पन्नाच्या प्रकारानुसार योग्य ITR फॉर्म निवडला आहे याची खात्री करा.यानंतर फॉर्ममधील माहितीची पडताळणी करा.पोर्टलवरील आधीच भरलेली माहिती तुमच्या बँक स्टेटमेंटसोबत पडताळून पाहा. तुमच्या उत्पन्नाचे सर्व स्रोत अचूकपणे नमूद करा.ज्या करसवलती किंवा वजावटींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, त्यांचाच दावा करा.सर्व माहिती पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक तपासल्यानंतरच रिटर्न अंतिम स्वरूपात सादर करा.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ITR भरल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन करणे विसरू नका. ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण न झाल्यास रिटर्न वैध मानला जात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.