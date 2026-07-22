ITR Deadline: सर्वांसाठी 31 जुलैची तारीख नाही! शेअर बाजारातील एक ट्रेड केला तरी बदलू शकते ITR डेडलाइन; पाहा नियम

ITR 2026 Deadline: अनेक करदाते आपला आयकर रिटर्न म्हणजेच ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 असल्याचे गृहीत धरतात. मात्र प्रत्येक करदात्यासाठी हीच अंतिम मुदत लागू होत नाही. तुमच्या उत्पन्नाचा प्रकार, व्यवसायातील उत्पन्न आणि शेअर बाजारातील व्यवहारांच्या आधारे ITR भरण्याची अंतिम तारीख बदलू शकते. त्यामुळे काही करदात्यांना 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, तर काहींना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ITR दाखल करण्याची मुदत आहे. पाहुयात कुणाला कोणती अंतिम मुदत आहे. .31 ऑगस्ट कुणासाठी डेडलाइनआर्थिक वर्ष 2025-26 आणि असेसमेंट एअर 2026-27 साठी ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्नाचा समावेश आहे, पण ज्यांना टॅक्स ऑडिट आवश्यक नाही, अशा करदात्यांना 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ITR दाखल करण्याची मुभा आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; चांदीही चमकली, पाहा ताजे भाव .शेअर बाजारातील एक ट्रेड देखील बदलतो डेडलाइनजर तुम्ही संपूर्ण वर्षात फक्त एकदाच इंट्राडे ट्रेडिंग किंवा फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) व्यवहार केला तरी आयकर विभाग त्या उत्पन्नाकडे व्यवसाय उत्पन्न म्हणून पाहू शकतो.अशा परिस्थितीत तुमची ITR फाइल करण्याची तारीख 31 जुलै ऐवजी 31 ऑगस्ट होते. त्यामुळे जर तुम्ही फक्त पगारदार कर्मचारी असाल आणि एकदा जरी शेअर बाजारात इंट्राडे किंवा F&O मध्ये व्यवहार केला असल्यास तुमची डेडलाइन तपासणे महत्त्वाचे ठरते..शेअर बाजारातील व्यवहारावर टॅक्स नियम काय?टॅक्स नियमांनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग मधून होणारा नफा किंवा तोटा हा स्पेकुलेटिव बिझनेस इन्कम म्हणून गणला जातो. त्यामुळे या उत्पन्नावर संबंधित करदात्याच्या कर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो..फ्युचर्स अँड ऑप्शन्ससाठी वेगळे नियमफ्युचर्स अँड ऑप्शन्ससाठी मात्र नियम वेगळे आहे. यात होणारा नफा किंवा तोटा हा नॉन-स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इन्कम म्हणून गणला जातो. या व्यवहारांमध्ये शेअर्सची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी होत नसली तरी आयकर कायद्यानुसार त्यांना व्यवसाय उत्पन्नाच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात येते..31 ऑक्टोबरची अंतिम तारीख कोणासाठी?जर तुम्ही शेअर बाजारात F&O ट्रेडिंग करत असाल तर तुम्ही सर्वप्रथम आपला टर्नओव्हर तपासा. जर तो निर्धारित टॅक्स ऑडिट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर टॅक्स ऑडिट करणे बंधनकारक ठरते. त्यामुळे अशा करदात्यांसाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे..SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा.त्यामुळे फक्त पगारदार कर्मचारी असल्यामुळे तुमची ITR डेडलाइन 31 जुलैच असेल, असे समजणे चुकीचे ठरू शकते. शेअर बाजारातील व्यवहार, व्यवसाय उत्पन्न किंवा टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता यानुसार अंतिम तारीख बदलू शकते. म्हणून ITR दाखल करण्यापूर्वी आपल्या उत्पन्नाचे स्वरूप, शेअर बाजारातील व्यवहार आणि लागू असलेले कर नियम यांची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.