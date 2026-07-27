ITR Deadline 2026: ITR भरण्यासाठी फक्त 4 दिवस शिल्लक! 31 जुलैची मुदत चुकल्यास दंडासह 'हे' मोठे नुकसान होऊ शकते

ITR Deadline 2026: आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि असेसमेंट ईअर 2026-27 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असून यासाठी आता फक्त 4 दिवस शिल्लक आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप ITR दाखल केलेला नाही, त्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तो लवकरात लवकर भरावा, असा सल्ला कर तज्ज्ञ देत आहेत. शेवटच्या दिवशी ई-फायलिंग पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक वाढल्यामुळे वेबसाइट स्लो किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे वेळेत ITR दाखल करणे अधिक सुरक्षित ठरते..किती ITR दाखल झाले?आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरील 26 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार,4.10 कोटींपेक्षा अधिक ITR दाखल करण्यात आले आहेत.3.85 कोटी रिटर्नची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.2.33 कोटी रिटर्नची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.ई-फायलिंग पोर्टलवर 14.08 कोटींपेक्षा अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत.दरम्यान, मागील असेसमेंट ईअर 2025-26 मध्ये देशभरात सुमारे 6.97 कोटी ITR दाखल करण्यात आले होत. .Petrol-Diesel-CNG Price: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कच्चे तेल स्वस्त! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; पाहा ताजा भाव.31 जुलैनंतर ITR भरता येईल?तर होय. अंतिम मुदत चुकल्यानंतरही Belated ITR म्हणजेच विलंबित आयकर रिटर्न दाखल करता येतो. मात्र, उशिरा ITR भरल्यास दंड, व्याज आणि काही करसवलतींचा लाभ गमवावा लागू शकतो. असेसमेंट ईअर 2026-27 साठी साधारणपणे 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत विलंबित ITR दाखल करता येईल. .उशिरा ITR भरल्यास किती दंड?आयकर कायद्याच्या कलम 234F नुसार जर तुम्ही विहित वेळेत आपला ITR दाखल केला नाही तर -वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास 1,000 रुपये दंड भरावा लागू शकतो.जर उत्पन्न मूलभूत करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि ITR भरण्याची सक्ती नसेल, तर विलंब शुल्क लागू होत नाही..उशिरा ITR भरल्याचे तोटेITR वेळेत भरला नाही, तर काही करसवलती गमवाव्या लागू शकतात. विशेषतः भांडवली तोटा किंवा व्यवसायातील तोटा झालेल्या करदात्यांसाठी हा नियम महत्त्वाचा आहे. कारण अंतिम मुदतीनंतर ITR भरल्यास, हा तोटा पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये करसवलतीसाठी वापरता येत नाही.टॅक्स रिफंड मिळण्यास उशीरजर तुम्हाला आयकर रिफंड मिळणार असेल, तर ITR उशिरा भरल्यामुळे त्याच्या प्रक्रियेलाही विलंब होऊ शकतो. ITR जितक्या लवकर दाखल करून त्याची पडताळणी केली जाईल, तितक्या लवकर रिफंड मिळण्याची शक्यता असते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना झटका! 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा.कोणाला 31 जुलैपर्यंत ITR भरावा लागेल?साधारणपणे ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठी 31 जुलै ही अंतिम मुदत आहे. ज्या करदात्यांना व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न आहे आणि ज्यांना टॅक्स ऑडिट लागू होत नाही, त्यांच्यासाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2026 आहे. त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार ITR-3 किंवा ITR-4 भरावा लागतो. ज्या करदात्यांची खाती टॅक्स ऑडिट अंतर्गत येतात, त्यांच्यासाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.