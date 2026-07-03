ITR Deadline 2026: जुलैमध्ये चुकवू नका या 3 महत्त्वाच्या टॅक्स डेडलाइन! नाहीतर भरावा लागू शकतो दंड

Income Tax Deadline: जुलै महिना सुरू होऊन 3 दिवस झाले आहे आणि जर तुम्ही आतापर्यंत टॅक्स म्हणजेच करासंबंधित काम केल नसेल तर हा महिना तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. या महिन्यात इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्यापासून TDS जमा करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या डेडलाइन आहेत. त्यामुळे या तारखा जर तुमच्याकडून चुकल्या तर तुम्हाला लेट फी, व्याज सारखा समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.त्यामुळे तुम्ही पगारदार व्यक्ती असा किंवा व्यवसाय (बिझनेस) करणारे तुमच्यासाठी या तारखा लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. चला जाणून घेऊयात जुलै 2026 मध्ये महत्त्वाच्या 3 टॅक्स संबंधित डेडलाइन...7 जुलैपर्यंत करावे लागणार हे कामजुलै महिन्यातील पहिली डेडलाइन 7 जुलै आहे. एप्रिल-जून 2026 या तिमाहीसाठी टीडीएस (TDS) जमा करण्याची ही अंतिम मुदत आहे. आयकर कायद्यानुसार ज्या प्रकरणांमध्ये कर अधिकाऱ्यांनी तिमाही आधारावर TDS भरण्याची परवानगी दिली आहे, त्यांना या तारखेपर्यंत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. याशिवाय, एप्रिल ते जून या कालावधीत प्राप्त झालेले आवश्यक फॉर्म आणि घोषणापत्रे देखील याच मुदतीत अपलोड करणे आवश्यक आहे..ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न भरण्याच्या तारखांमध्ये मोठा बदल! पगारदार आणि व्यावसायिकांसाठी वेगळी डेडलाइन; तुमची तारीख तपासा.30 जुलै30 जुलै 2026 ही जून महिन्यात कपात करण्यात आलेल्या कराशी संबंधित चलन-कम-स्टेटमेंट (Challan-cum-Statement) दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. TDS कपात करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्था, कंपन्या किंवा व्यवसायांनी हे स्टेटमेंट विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. वेळेवर दाखल न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो..31 जुलै ITR भरणेजुलैमधील सर्वात महत्त्वाची करसंबंधित डेडलाइन म्हणजे 31 जुलै 2026. आर्थिक वर्ष 2025-26 (असेसमेंट इयर 2026-27) साठी ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची ही अंतिम तारीख आहे. जर करदात्यांनी या तारखेपर्यंत आयकर रिटर्न भरला नाही, तर त्यांना लेट फी भरावी लागू शकते. त्यामुळे, तुम्ही शेवटच्या दिवसापर्यंत न थांबता ITR लवकर भरावा. आयकर पोर्टलवरील जास्त गर्दी, अपूर्ण कागदपत्रे किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे शेवटच्या क्षणी ITR दाखल करणे कठीण होऊ शकते..Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट.करदात्यांसाठी महत्त्वाचा सल्लाजुलै महिना कर-संबंधित कामांनी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जर तुम्ही तुमचा TDS वेळेत भरला, आवश्यक स्टेटमेंट्स दाखल केले आणि तुमचा ITR वेळेआधी भरला, तर तुम्ही दंड, अतिरिक्त शुल्क आणि अनावश्यक अडचणी टाळू शकतात. त्यामुळे, या महत्त्वाच्या कर-संबंधित अंतिम मुदतीची वाट पाहण्याऐवजी आपले काम आधीच पूर्ण करणे फायद्याचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.