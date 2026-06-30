ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न भरण्याच्या तारखांमध्ये मोठा बदल! पगारदार आणि व्यावसायिकांसाठी वेगळी डेडलाइन; तुमची तारीख तपासा

ITR Filing Deadline 2026: उद्यापासून जुलै महिना सुरू होत असताना आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. असेसमेंट एअर 2026-27 साठी आयकर विभागाने ITR भरण्याच्या अंतिम तारखांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यापूर्वी बहुतांश करदात्यांसाठी 31 जुलै हीच अंतिम तारीख असायची. मात्र आता करदात्यांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळ्या अंतिम तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..कोणासाठी कोणती तारीख?पगारदार कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि ITR-1 किंवा ITR-2 फॉर्म भरणारे करदाता यांच्यासाठी 31 जुलै 2026 हीच अंतिम तारीख कायम ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये पगार, व्याज उत्पन्न, कॅपिटल गेन (भंडावली नफा) किंवा एक-दोन घरांमधून उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांचा समावेश होतो.मात्र व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले आणि ऑडिटच्या कक्षेत नसलेले ITR-3 व ITR-4 फॉर्म भरणारे करदाता आता 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत रिटर्न भरू शकतात. यामुळे फ्रीलान्सर, डॉक्टर, वकील, सल्लागार, लघुउद्योजक आणि अनुमानित कर प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांना आता अतिरिक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे..Gold Rate Today: जूनअखेर सोन्याचे दर कोसळले! 5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं, उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.सुधारित रिटर्नसाठी अधिक वेळयंदाच्या वर्षी आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. तो म्हणजे पूर्वी सुधारित ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर असायची ती आता वाढवून 31 मार्च 2027 करण्यात आली आहे.यामुळे जर करदात्यांनी कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करायचा राहिला असेल, AIS किंवा Form 26AS मधील विसंगती आढळली असेल किंवा इतर कोणतीही चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्यासाठी आता 3 महिन्यांचा अधिक वेळ मिळेल..उशिरा ITR भरल्यास नुकसानITR भरण्याची अंतिम तारीख चुकल्यास करदात्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत विलंबित रिटर्न भरता येईल. मात्र त्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत दंड भरावा लागू शकतो. यात -वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास - 5,000 रुपये दंडवार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास -1,000 रुपये दंड.SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.ITR वेळेत न भरल्यास केवळ आर्थिक दंडच भरावा लागत नाही, तर काही महत्त्वाचे कर लाभही तुम्ही गामाऊ शकतात. त्यामुळे वेळेत रिटर्न भरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.