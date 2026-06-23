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ITR Filing 2026: कर बचतीची संधी सोडू नका! New Tax Regime मधील हे 8 फायदे बहुतेकांना माहितीच नाहीत

New Tax Regime Secrets ITR: नवीन करप्रणालीमध्ये कर बचतीचे पर्याय नाहीत असे अनेकांना वाटते. मात्र स्टँडर्ड डिडक्शन, NPS, EPF आणि इतर 8 महत्त्वाच्या सवलतींचा लाभ घेऊन तुम्ही हजारो रुपयांचा कर वाचवू शकता.
New Tax Regime tax saving

ITR Filing 2026: New Tax Regime Users Can Still Save Big on Taxes — 8 Hidden Benefits Revealed

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

ITR 2026: आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची वेळ जवळ येत असताना आता अनेक करदाते जुन्या आणि नवीन करप्रणालीपैकी कोणता पर्याय निवडायचा याबाबत संभ्रमात असतात. जुन्या करप्रणालीमध्ये कलम 80C सह विविध गुंतवणूक आणि खर्चांवर करसवलती मिळतात. तर अनेकांना वाटते की नवीन करप्रणालीमध्ये कर बचतीसाठी फारसे पर्याय नाहीत. मात्र प्रत्यक्षात काही 8 लाभ घेऊन करदाते चांगली करबचत करू शकतात.

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