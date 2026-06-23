ITR Filing 2026: कर बचतीची संधी सोडू नका! New Tax Regime मधील हे 8 फायदे बहुतेकांना माहितीच नाहीत

ITR 2026: आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची वेळ जवळ येत असताना आता अनेक करदाते जुन्या आणि नवीन करप्रणालीपैकी कोणता पर्याय निवडायचा याबाबत संभ्रमात असतात. जुन्या करप्रणालीमध्ये कलम 80C सह विविध गुंतवणूक आणि खर्चांवर करसवलती मिळतात. तर अनेकांना वाटते की नवीन करप्रणालीमध्ये कर बचतीसाठी फारसे पर्याय नाहीत. मात्र प्रत्यक्षात काही 8 लाभ घेऊन करदाते चांगली करबचत करू शकतात..1. 75,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शननवीन करप्रणाली निवडणाऱ्या पगारदार कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 75,000 पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो. यासाठी कोणतेही बिल, पावती किंवा खर्चाचा पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे करपात्र उत्पन्न थेट कमी होते.2. NPS करमुक्तआयकर कायद्यातील कलम 80CCD(2) अंतर्गत नियोक्त्याने म्हणजेच कंपनीने कर्मचाऱ्याच्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) खात्यात केलेल्या योगदानावर करसवलत मिळते. कंपनी कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पगार आणि महागाई भत्त्याच्या (DA) एकत्रित रकमेच्या 14 टक्क्यांपर्यंत योगदान करू शकते. ही सवलत स्टँडर्ड डिडक्शनव्यतिरिक्त मिळते..Gold Rate Today: महिन्याभरात सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त! चांदीतही मोठी घसरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव.3. PF फायदाकंपनीकडून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF खात्यात जमा होणाऱ्या योगदानावरही ठराविक मर्यादेपर्यंत करसवलत मिळते. मात्र EPF, NPS आणि Superannuation Fund मधील कंपनीचे एकूण वार्षिक योगदान 7.5 लाखांपेक्षा जास्त झाल्यास अतिरिक्त रकमेवर कर लागू शकतो.4. घराच्या कर्जावरील व्याजजर तुमची एखादी मालमत्ता तुम्ही भाड्याने दिलेली असेल आणि त्यावर होम लोन सुरू असेल, तर त्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च काही परिस्थितींमध्ये नवीन करप्रणालीतही कर गणनेत विचारात घेतला जाऊ शकतो..5. फूड कूपन्स आणि इतर लाभकंपनीकडून मिळणारे काही कर्मचारी लाभ अद्याप करमुक्त आहेत. यामध्ये कार्यालयीन वापरासाठी मिळणारे फूड कूपन्स, नॉन-अल्कोहोलिक पेये किंवा जेवणाशी संबंधित काही सुविधा यांचा समावेश होतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त करसवलतीचा फायदा मिळू शकतो.6. मोबाईल आणि इंटरनेट खर्चकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईल, इंटरनेट किंवा ब्रॉडबँड बिलांचे रिइम्बर्समेंट पूर्णपणे करमुक्त असू शकते. मात्र यासाठी संबंधित बिले कंपनीकडे सादर करणे आवश्यक असते. तसेच कंपनीकडून दिलेले लॅपटॉप, मोबाईल आणि त्यांच्याशी संबंधित सुविधा देखील करमुक्त लाभअसतात. .7. काही भत्त्यांवर अजूनही करसवलतनवीन करप्रणालीमध्ये बहुतेक भत्ते करपात्र झाले असले तरी अधिकृत कामाशी संबंधित काही भत्त्यांवर सवलत कायम आहे. यामध्ये व्यवसायिक प्रवास खर्च, बदलीदरम्यान मिळणारे भत्ते, कामाच्या निमित्ताने होणारे दैनंदिन खर्च तसेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मिळणारे काही विशेष भत्ते यांचा समावेश होतो.8. फॅमिली पेन्शनवर सवलतफॅमिली पेन्शन मिळणाऱ्या कुटुंबीयांनाही नवीन करप्रणालीमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळतो. अशा प्रकरणांमध्ये मिळणाऱ्या पेन्शनच्या एक-तृतीयांश रकमेपर्यंत किंवा कमाल 25,000 रूपयांपर्यंतची वजावट दावा करता येते..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.नवीन करप्रणालीमध्ये कर बचतीचे पर्याय मर्यादित असले तरी योग्य नियोजन केल्यास करदाते आपल्यावरील कराचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात. त्यामुळे नवीन कर प्रणालीअंतर्गत ITR भरण्यापूर्वी उपलब्ध सर्व सवलती आणि लाभांची माहिती घेणे फायदेशीर ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.