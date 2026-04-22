ITR Filing 2026: ज्येष्ठ नागरिकांना ITR भरावा लागणार नाही का? जाणून घ्या नवा नियम

ITR Filing For Senior Citizen: एसेसमेंट वर्ष 2026-27 साठीचा आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करण्याचा कालावधी जवळ येत आहे. यामुळे अतिज्येष्ठ नागरिकांना (सुपर सीनियर सिटीझन्स) ITR फाइल करावी लागेल का, असा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सामान्यतः असा समज आहे की 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना कर विवरणपत्र दाखल करण्याची गरज नसते, परंतु हे पूर्णपणे खरे नाही. जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी अतिवृद्ध नागरिक असाल, तर तुम्हाला याबद्दल नक्कीच माहिती असायला हवी..सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना ITR पासून सूट नाहीआयकर कायदा 1961 मधील सेक्शन 194P अंतर्गत काही ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळतो. मात्र ही सवलत सर्वांसाठी नाही. ही तरतूद प्रामुख्याने 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अशा रेजिडेंट सीनियर सिटीझन्ससाठी आहे, ज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत..अट काय तज्ज्ञांच्या मते, अतिवृद्ध नागरिकांना सामान्यतः ITR दाखल करण्यापासून सूट नाही, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत त्यांना सूट दिली जाते. काही ठराविक अटी पूर्ण झाल्यासच ही सवलत मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तीचे उत्पन्न फक्त पेन्शन आणि व्याज यावर आधारित असावे, आणि तेही एका विशिष्ट बँकेतून मिळणे आवश्यक आहे.जर संबंधित व्यक्तीने त्या बँकेत आवश्यक घोषणा पत्र सादर केले, तर कर कपात आणि गणनेची जबाबदारी बँकेवर येते. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे ITR फाइल करावी लागत नाही..एक चूक महागातजर एखाद्या अतिज्येष्ठ नागरिकाचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये खाते असेल किंवा दुसऱ्या बँकेतील FDमधून व्याज मिळत असेल, तर त्यांना कलम 194P च्या कक्षेतून वगळले जाईल. त्याचप्रमाणे, पोस्ट ऑफिस योजनांमधून मिळणारे व्याज देखील या सवलतीतून वगळले जाऊ शकते. ज्यांचे आर्थिक व्यवहार एकाच बँकेपुरते मर्यादित आहेत, त्यांना दिलासा देणे हा सरकारचा उद्देश आहे, जेणेकरून बँकेकडे त्यांच्या उत्पन्नाचा संपूर्ण तपशील असेल..ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदतसरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या फायद्यासाठी ऑफलाइन ITR दाखल करण्याचा पर्यायही कायम ठेवला आहे. नॉन-ऑडिट वैयक्तिक करदात्यांसाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम तारीख आहे, तर ऑडिट प्रकरणांसाठी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.