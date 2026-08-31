ITR Filing Deadline: आज ITR भरण्याची शेवटची संधी! चुकल्यास 5,000 दंड, कोणाला लागू आहे 31 ऑगस्टची मुदत? नोकरदारांनाही लागू?

ITR Filing Deadline: व्यवसाय किंवा प्रोफेशनमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या आणि ज्यांच्या खात्यांचे टॅक्स ऑडिट करणे आवश्यक नाही, अशा करदात्यांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण 31 ऑगस्ट 2026 ही असेसमेंट एअर 2026-27 साठी पात्र असणाऱ्या करदात्यांची ITR भरण्याची अंतिम तारीख आहे. .31 ऑगस्ट मुदत कुणाला लागू?सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे 31 ऑगस्टची अंतिम मुदत प्रत्येक करदात्याला लागू होत नाही. 31 ऑगस्टची ITR भरण्याची अंतिम मुदत प्रामुख्याने व्यवसाय किंवा प्रोफेशनलमधून उत्पन्न असलेल्या आणि टॅक्स ऑडिट आवश्यक नसलेल्या करदात्यांसाठी आहे. अशा करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार ITR-3 किंवा ITR-4 फॉर्म लागू शकतो. मात्र कोणता फॉर्म भरायचा हे तुमचे उत्पन्न आणि व्यवसायाचे स्वरूप यावर ठरेल..नोकरदारांसाठी 31 ऑगस्ट अंतिम तारीख?नाही. बहुतांश नोकरदार आणि टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 होती. मात्र ज्यांनी अद्याप ITR-1 किंवा ITR-2 भरलेला नाही, ते आता विलंबित रिटर्न दाखल करू शकतात. त्यासाठी लागू असलेले विलंब शुल्क भरावे लागू शकते..Gold Rate Today: सलग 7व्या दिवशी सोन्याचा भाव घसरला! सोनं तब्बल 7,200 रुपयांनी स्वस्त! आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागतील इतके रुपये.31 ऑगस्टपर्यंत ITR भरला नाही तर काय होईल?जर तुमच्यासाठी 31 ऑगस्ट ही रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख असेल आणि तुम्ही त्या मुदतीत ITR दाखल केला नाही, तरी रिटर्न भरण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद होत नाही. तुम्ही Belated Return म्हणजेच विलंबित रिटर्न दाखल करू शकता. आकलन वर्ष 2026-27 साठी विलंबित रिटर्न 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत दाखल करता येतो. म्हणजेच 31 ऑगस्टनंतर काही कालावधी उपलब्ध असला तरी रिटर्न उशिरा भरल्यामुळे आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असते..ITR-3 आणि ITR-4 मध्ये काय फरक?ITR-3 हा व्यवसाय किंवा प्रोफेशनमधून उत्पन्न असलेल्या अशा व्यक्ती आणि HUF साठी सामान्यतः लागू होतो, ज्यांना इतर सोपा ITR फॉर्म वापरण्याची पात्रता नसते.तर ITR-4 म्हणजे Sugam (सुगम) हा पात्र करदात्यांसाठी उपलब्ध असलेला फॉर्म आहे. विशेषतः Presumptive Taxation म्हणजेच अनुमानित कर अंतर्गत रिटर्न दाखल करणारे आणि संबंधित सर्व अटी पूर्ण करणारे करदाते ITR-4 वापरू शकतात..टॅक्स ऑडिट असणाऱ्यांसाठी वेगळी मुदतज्या व्यावसायिक किंवा करदात्यांच्या खात्यांचे आयकर कायद्यानुसार टॅक्स ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, त्यांच्यासाठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख वेगळी आहे. अशा करदात्यांसाठी सध्या 31 ऑक्टोबर 2026 ही ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख लागू आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्याला टॅक्स ऑडिट लागू आहे की नाही, हे आधी तपासणे महत्त्वाचे आहे..ITR उशिरा भरल्यास किती शुल्क?विलंबित रिटर्नसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये करदात्याच्या एकूण उत्पन्नाचा महत्त्वाचा वाटा असतो. जर तुमचे एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर विलंबित रिटर्नचे शुल्क 1,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. मात्र एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास हे शुल्क 5,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.याशिवाय तुमच्यावर काही कर बाकी असेल तर त्या थकीत करावर व्याज वेगळे आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे उशिरा ITR भरल्यास खर्च केवळ विलंब शुल्कापुरता मर्यादित असेलच असे नाही..31 ऑगस्टनंतर रिफंड मिळू शकतो का?होय. तुमच्या रिटर्ननुसार तुम्हाला आयकर परतावा म्हणजेच रिफंड मिळणार असेल, तर विलंबित रिटर्न दाखल करूनही त्याचा दावा करता येतो. मात्र रिटर्न उशिरा दाखल केल्यामुळे रिफंड मिळण्याच्या प्रक्रियेवर तसेच त्यासोबत मिळणाऱ्या व्याजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रिफंड मिळणार असेल तर शक्य तितक्या लवकर ITR दाखल करणे फायदेशीर ठरते..व्यावसायिक आणि प्रोफेशनल्ससाठी काळजी व्यवसाय किंवा प्रोफेशनमधून उत्पन्न मिळणाऱ्या व्यक्तींसाठी ITR म्हणजे केवळ उत्पन्न आणि कराची माहिती देणारा फॉर्म नाही. त्यामध्ये व्यवसायातील उत्पन्न, खर्च, नफा, बँक व्यवहार आणि इतर आर्थिक तपशील अचूकपणे दाखवावे लागतात. त्यामुळे अंतिम दिवशी रिटर्न भरताना कागदपत्रांची कमतरता, माहितीतील चुका किंवा वेबसाइटवरील तांत्रिक अडचणी यामुळे समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते..ITR भरल्यानंतर Verification केवळ ITR सबमिट करणे म्हणजे रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजू नका. रिटर्न दाखल केल्यानंतर त्याचे Verification म्हणजेच पडताळणी करणेही आवश्यक आहे. आज ITR दाखल करणाऱ्या करदात्यांनी सबमिशननंतर आपल्या ई-फायलिंग अकाउंटमध्ये लॉग इन करून रिटर्न यशस्वीपणे व्हेरिफाय झाला आहे की नाही, हे तपासावे..चूक झाली तर दुरुस्ती करता येते का?ITR दाखल केल्यानंतर त्यामध्ये काही चूक आढळल्यास काही परिस्थितींमध्ये सुधारित रिटर्न म्हणजेच Revised Return दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध असते. त्यामुळे रिटर्नमध्ये चूक होण्याच्या भीतीने तो भरायलाच उशीर करणे योग्य नाही. आधी वेळेत ITR दाखल करणे आणि नंतर आवश्यक असल्यास नियमांनुसार दुरुस्ती करणे हा अधिक योग्य मार्ग आहे..Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन.आज ITR भरता आला नाही तर काय?जर तुमच्यासाठी 31 ऑगस्ट हीच अंतिम मुदत असेल आणि काही कारणामुळे आज ITR दाखल करता आला नाही, तर सर्वप्रथम उत्पन्न, कर आणि संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित तपासा. त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि 31 डिसेंबर 2026 पूर्वी विलंबित रिटर्न दाखल करा. रिटर्न भरण्यास जितका उशीर होईल, तितका लागू शुल्क आणि व्याजाचा आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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