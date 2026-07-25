ITR Rule: पगारातून TDS कापला जातोय? तरी ITR भरावा लागेल का? जाणून घ्या आयकर विभागाचे नियम

Income Tax Return: भारतात आयकर भरताना अनेक कर्मचाऱ्यांना वाटते की पगारातून TDS कापला जात असल्यामुळे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नसते. मात्र हा समज पूर्णपणे बरोबर नाही. TDS ही केवळ सरकारकडून आगाऊ कर वसूल करण्याची पद्धत आहे. याचा उद्देश सरकारला वेळेवर कर मिळणे हा आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न, करसवलती, गुंतवणूक, इतर उत्पन्न आणि रिफंड याचा संपूर्ण हिशेब ITR दाखल केल्यानंतरच निश्चित केला जातो..अनेक वेळा आवश्यकतेपेक्षा जास्त TDS कापला जातो. अशा परिस्थितीत जर संबंधित व्यक्तीने ITR दाखल केला नाही, तर अतिरिक्त भरलेला कर परत म्हणजेच टॅक्स रिफंड मिळू शकत नाही. त्यामुळे TDS कापला गेला असला तरी ITR दाखल करणे अनेकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते..TDS म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी, बँक किंवा इतर संस्था तुम्हाला पैसे देते, तेव्हा आयकर नियमांनुसार ती ठरावीक रक्कम कर म्हणून आधी सरकारकडे जमा करते आणि उर्वरित रक्कम तुमच्या खात्यात जमा करते. या प्रक्रियेला टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS) असे म्हणतात. त्यामुळे तुमचा पगार, मुदत ठेवी(FD) वरील व्याज, प्रोफेशनल फी , भाडे, कमिशन अशा विविध प्रकारच्या उत्पन्नावर TDS लागू होऊ शकतो..जास्त TDS कापला गेला तर काय?जर कर्मचाऱ्याने कर बचतीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती वेळेवर नियोक्त्याला म्हणजेच कंपनीला दिली नाही, तर अपेक्षेपेक्षा अधिक TDS कापला जाऊ शकतो. त्यानंतर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर अंतिम कराची गणना केली असता प्रत्यक्ष टॅक्स रिफंड कमी असल्याचे समजते. अशा वेळी जादा भरलेला कर परत मिळवण्यासाठी ITR दाखल करणे हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. आयकर विभाग ITR ची पडताळणी केल्यानंतर पात्र असल्यास टॅक्स रिफंड खात्यात जमा करतो..ITR दाखल करण्याचे फायदेगृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज मिळवताना उत्पन्नाचा अधिकृत पुरावा म्हणून उपयोग होतो.परदेशात जाण्यासाठी व्हिसा अर्ज करताना अनेक देश ITR ची प्रत मागतात.जास्तीचा कापलेला TDS परत मिळवता येतो.भविष्यात आयकर विभागाकडून चौकशी किंवा नोटीस येण्याची शक्यता कमी होते.आर्थिक व्यवहारांचा विश्वासार्ह आणि अधिकृत रेकॉर्ड तयार राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.