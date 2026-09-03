Janmashtami Bank Holiday: जन्माष्टमीनिमित्त 4 सप्टेंबरला बँका बंद की सुरू? UPI सेवेवर देखील परिणाम? पाहा RBI ची अपडेट

Bank Open or closed Today: शुक्रवार, 4 सप्टेंबर रोजी देशभरात कृष्ण जन्माष्टमीचा सण साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे या दिवशी देशातील काही भागांमध्ये बँकांच्या शाखा पूर्ण दिवस बंद राहणार आहेत, तर काही ठिकाणी बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तुम्ही उद्या बँकेत जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या शहरात बँक सुरू आहे की बंद हे आधी तपासून घ्या..जन्माष्टमीला कुठे-कुठे बँका बंद राहणार?रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार कृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त 4 सप्टेंबर रोजी गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंदीगड, उत्तराखंड, तेलंगणा, राजस्थान, जम्मू, केरळ, कोलकाता, बिहार, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या ठिकाणी बँका बंद राहणार आहेत. या सुट्टीचा परिणाम सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांवर होणार आहे. त्यामुळे SBI, Canara Bank, HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank यांसह इतर बँकांच्या शाखांमध्येही कामकाज बंद राहील..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?.महाराष्ट्रात बँका सुरूउत्तर प्रदेश तसेच इतर राज्यांमध्ये बँका बंद असल्यातरी आपल्या महाराष्ट्रात मात्र 4 सप्टेंबर रोजी बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहक शुक्रवारी बँकेत जाऊन आपले व्यवहार करू शकतात.महाराष्ट्रासह कर्नाटक, दिल्ली, गोवा या राज्यांमध्येही उदय बँका नियमित वेळेत सुरू असणार आहे..या सेवा मात्र सुरू4 सप्टेंबरला राज्यातील सर्व बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही कार्यरत राहील.दरम्यान, SBI बँकेच्या माहितीनुसार 4 तारखेला सिस्टम मेंटेनेंसच्या कारणामुळे सुमारे 45 मिनट SBI बँकेची UPI सेवा बंद राहील. त्यामुळे या काळात ऑनलाइन पेमेंट करताना अडचण येऊ शकते. .Business Success Story: यूट्यूब ठरला गुरु! व्हिडिओ बघून शिकला सँडविच, आता वर्षाला कमावतो कोट्यवधी .सप्टेंबरमध्ये किती दिवस बँका बंद ?सप्टेंबर 2026 मध्ये सणांच्या सुट्ट्यांसोबतच रविवार आणि दुसरा व चौथा शनिवार यामुळेही बँका बंद राहणार आहेत. यात 6, 13, 20 आणि 27 सप्टेंबर रोजी रविवार असल्यामुळे बँकांना नियमित सुट्टी असेल. याशिवाय 12 सप्टेंबरला दुसरा शनिवार आणि 26 सप्टेंबरला चौथा शनिवार असल्यामुळे या दिवशी संपूर्ण देशातील सर्व बँका RBI च्या नियमानुसार पूर्णवेळ बंद राहतील.याशिवाय 11 सप्टेंबर, 12 सप्टेंबर, 14 सप्टेंबर, 15 सप्टेंबर, 21 सप्टेंबर, 21 सप्टेंबर, 22 सप्टेंबर, 23 सप्टेंबर आणि 25 सप्टेंबर या दिवशी वेगवेगळे सण-उत्सव असल्याने वेगवेगळ्या राज्यांत बँका बंद असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.