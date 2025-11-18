Personal Finance

Lalit Keshare : शेअर बाजाराची कमाल ! चार दिवसांतच शेतकऱ्याच पोरग बनलं अब्जाधीश!

Stock Market Billionaire : सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा पोरगा ते देशातील नामांकित कंपनीचा मालक आणि आता अब्जाधीश हा प्रवास सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांच्या कंपनीच्या बाजारभावात 4 दिवसांतच 75% वाढ झाली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Groww Share : ललित केशरे, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म Groww चे सहसंस्थापक आणि सीईओ, कंपनीच्या दमदार शेअर बाजारातील लिस्टिंगनंतर आता भारतातील नवीन अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाले आहेत. मध्य प्रदेशातील लेपा या गावातील शेतकरी कुटुंबातील मुलगा ते भारतातील अग्रगण्य फिनटेक कंपनीचा प्रमुख त्यांचा हा प्रवास भारतातील वाढत्या स्टार्टअप संधींचे प्रतीक मानला जातो.

