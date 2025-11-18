Lalit Keshare : शेअर बाजाराची कमाल ! चार दिवसांतच शेतकऱ्याच पोरग बनलं अब्जाधीश!

Groww Share : ललित केशरे, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म Groww चे सहसंस्थापक आणि सीईओ, कंपनीच्या दमदार शेअर बाजारातील लिस्टिंगनंतर आता भारतातील नवीन अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाले आहेत. मध्य प्रदेशातील लेपा या गावातील शेतकरी कुटुंबातील मुलगा ते भारतातील अग्रगण्य फिनटेक कंपनीचा प्रमुख त्यांचा हा प्रवास भारतातील वाढत्या स्टार्टअप संधींचे प्रतीक मानला जातो..ललित केशरे अब्जाधीश केशरे यांच्या नावावर Groww चे 55.91 कोटी शेअर्स आहेत, म्हणजेच त्यांच्याकडे 9.06 टक्के हिस्सेदारी आहे. सध्या Groww चा शेअर प्रति शेअर ₹175 या सर्वकालीन उच्च स्तरावर ट्रेड होत असल्याने त्यांची हिस्सेदारी सुमारे ₹9448 कोटी झाली आहे, म्हणजेच ते जवळपास 1 अब्ज डॉलर्स क्लबमध्ये पोहोचले आहेत..Indian Stock Market : लिस्ट झाल्यावर थेट उड्डाण! केवळ चार दिवसांत सुमारे 75% रिटर्न! या शेअरने गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!.शेअरमध्ये तब्बल 75% वाढ Groww चा शेअर 12 नोव्हेंबर रोजी ₹100 दराने विकला गेला होता आणि फक्त चार दिवसांतच त्यात 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली. कंपनीचे बाजार भांडवल आता ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. जे अलीकडच्या काळातील सर्वात मजबूत शेअर बाजार लिस्टिंगपैकी एक आहे. .केशरेंचा जीवनप्रवास ललित केशरे यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील लेपा गावातील शेतकरी कुटुंबात झाला. मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातील इंग्लिश मीडियम शाळेतून त्यांनी आपले शिक्षण घेतले. 12 वी नंतर JEE परीक्षा उत्तीर्ण होऊन IIT बॉम्बेमध्ये प्रवेश मिळवला. तिथून त्यांनी B.Tech आणि M.Tech च शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी Flipkart मध्ये 'प्रॉडक्ट मॅनेजर' पदावर काही वर्ष काम केल. त्यानंतर 2016 मध्ये स्वतः चा स्टार्टअप करण्यासाठी नोकरी सोडली आणि आपल्या तीन मित्रांसोबत Groww ची स्थापना केली. .Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट! .मालकांच्या संपत्तीत वाढ 2016 मध्ये ललित केशरे यांनी आपल्यासोबत Flipkart मध्ये काम करणारे हर्ष जैन, ईशान बन्सल आणि नीरज सिंग या तिघांना घेऊन Groww या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म ची स्थापना केली. 12 तारखेला Groww च्या लिस्टिंगनंतर कंपनीच्या सहसंस्थापकांच्याही संपत्तीतही मोठी वाढ झाली आहे. हर्ष जैन यांचे 41.16 कोटी शेअर्सची किंमत आता ₹6956 कोटी, नीरज सिंग यांच्या 38.32 कोटी शेअर्सची किंमत ₹6476 कोटी तर ईशान बन्सल यांच्या 27.78 कोटी शेअर्सची किंमत ₹4695 कोटी एवढी झाली आहे. एवढ्या मोठ्या वाढीमुळे Groww कंपनी आणि तिचे संस्थापक सध्या भारतीय स्टार्टअप जगतात मोठ्या चर्चेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.