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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?

Gold Price Today: सोन्याच्या दरात आज मोठा बदल झाला असून खरेदीदारांचे लक्ष पुन्हा सोन्याच्या किमतींकडे लागले आहे. महाराष्ट्रात आज 22 कॅरेट, 18 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर किती आहेत, जाणून घ्या.
Check Today’s gold Rates in Maharashtra

Gold Rate Today: Gold Prices Change Again! Check 22K, 18K & 24K Gold Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Today’s 22K, 18K & 24K Rates in Maharashtra: सोन्याच्या भावातील मोठे चढ-उतार सप्टेंबर महिन्यातही कायम आहेत. ऑगस्ट महिन्यात तूफान तेजीनंतर सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात घसरणीने झाल्यानंतर सोनं स्वस्त होईल अशी अपेक्षा होरी. मात्र सलग 5 दिवसांच्या घसरणीला आज ब्रेक लागला असून अचानक मोठी वाढ झाल्याने खरेदीदारांची चिंता आता वाढली आहे. 5 दिवसांत तब्बल 9 हजारांनी स्वस्त झालेलं सोनं आज महागलं असून आता 22k, 24k आणि 18k सोनं कितीला विकलं जात आहे पाहा.

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