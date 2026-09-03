Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?

Check Today’s 22K, 18K & 24K Rates in Maharashtra: सोन्याच्या भावातील मोठे चढ-उतार सप्टेंबर महिन्यातही कायम आहेत. ऑगस्ट महिन्यात तूफान तेजीनंतर सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात घसरणीने झाल्यानंतर सोनं स्वस्त होईल अशी अपेक्षा होरी. मात्र सलग 5 दिवसांच्या घसरणीला आज ब्रेक लागला असून अचानक मोठी वाढ झाल्याने खरेदीदारांची चिंता आता वाढली आहे. 5 दिवसांत तब्बल 9 हजारांनी स्वस्त झालेलं सोनं आज महागलं असून आता 22k, 24k आणि 18k सोनं कितीला विकलं जात आहे पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव03 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,53,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,335 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,240 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,651 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol Diesel CNG LPG Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात दरवाढीनंतर आता LPG-CNG कितीला?.1 तोळा कितीला?वर दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,64,273 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,34,406 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं 16,427 रुपये आणि 13,441 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात आज तब्बल 5 दिवसांच्या घसरणीनंतर वाढ झाली.आज सोनं सुमारे 3,330 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 333 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं महाग झालं आहे.गेल्या 10 दिवसांत विचार करता सोनं 11 हजारांनी तर 5 दिवसांत 9 हजारांनी स्वस्त झालं होत मात्र आज 3,330 रुपयांनी महागल आहे.3 ऑगस्टचा विचार करता आज 3 सप्टेंबरला सोनं 11 हजारांनी महाग आहे.दरम्यान उच्चांकापासून 25 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 03 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,550 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,255 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,666 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCX वर सकाळी 10 वाजता सोनं 1,500 रुपयांनी महाग होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,53,900 रुपये तर चांदी 2,820 रुपयांनी महाग होत 2,32,763 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.Retirement Planning: 60 नाही, 43 व्या वर्षीच रिटायरमेंट! 85 लाखांचा फंड अन् 39 हजार भाडे, कपलचा प्लॅन नेमका काय?.चांदीचा भाव03 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सोन्यासोबतच चांदी देखील महाग झाली आहे. महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये आहे. गेल्या 2 दिवसांत चांदी 10 हजारांनी स्वस्त झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.