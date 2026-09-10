LIC Investment: फक्त 24 रुपये भरून मिळेल 50 लाखांचा इन्शुरन्स! LIC ची बेस्ट स्कीम पाहिली का?

LIC Yuva Term Plan 2026: देशातील आघाडीची विमा कंपनी असणारी LIC ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विमा योजना आणते. यामध्ये रेग्युलर इन्कम, पेन्शन आणि टर्म इन्शुरन्ससारख्या योजनांचा समावेश आहे. LIC Yuva Term Plan ही त्यापैकीच एक टर्म इन्शुरन्स योजना असून, कमी प्रीमियममध्ये मोठे विमा कव्हर देण्याचा पर्याय यात मिळतो. कारण रोज सुमारे 24 रुपये इतक्या खर्चात तब्बल 50 लाख रुपयांचे विमा कव्हर यात घेता येऊ शकते..कोणाला घेता येतो प्लॅन?LIC Yuva Term Plan घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. यात अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या वयोगटातील व्यक्ती टर्म प्लॅन घेऊन फायदा घेऊ शकतात. तसेच पॉलिसीची मॅच्युरिटी कालावधी 33 ते 75 वर्षांपर्यंत आहे. तर योजनेचा पॉलिसी कालावधी 15 वर्षांपासून 40 वर्षांपर्यंत निवडता येतो..Bank Strike: 11 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी नाही तरी बँका बंद! सलग 4 दिवस बँका बंद राहणार? पाहा काय सुरू राहणार.5 कोटींपर्यंत कवर एलआयसी च्या या टर्म प्लॅन अंतर्गत 5 लाखांपासून 5 कोटी रुपयांपर्यंत इन्शुरन्स कव्हर घेण्याचा पर्याय आहे. प्रीमियम भरण्यासाठी रेग्युलर, लिमिटेड आणि सिंगल प्रीमियम असे पर्याय उपलब्ध आहेत.रेग्युलर प्रीमियममध्ये पॉलिसीच्या संपूर्ण कालावधीत प्रीमियम भरावा लागतो. सिंगल प्रीमियममध्ये एकदाच रक्कम भरता येते. तर लिमिटेड प्रीमियम पर्यायात 10 किंवा 15 वर्षे प्रीमियम भरून त्यापेक्षा जास्त कालावधीची पॉलिसी घेता येते.Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात आली आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. .रोज 24 रुपये बचत 50 लाखांचे कव्हरसमजा, एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 30व्या वर्षी 50 लाख रुपयांचे विमा कव्हर घेतले. पॉलिसीची मुदत 20 वर्षे आणि प्रीमियम भरण्याचा कालावधी 10 वर्षे निवडल्यास, LIC कॅल्क्युलेटरनुसार वार्षिक प्रीमियम 8,750 रुपये येतो. हा वार्षिक प्रीमियम 365 दिवसांमध्ये विभागल्यास दररोजचा खर्च साधारण 24 रुपये इतका होतो. म्हणजेच या उदाहरणानुसार दररोज सुमारे 24 रुपयांच्या प्रीमियममधून 50 लाख रुपयांचे टर्म कव्हर मिळू शकते..पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास?पॉलिसीच्या कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला डेथ बेनिफिट मिळतो. रेग्युलर किंवा लिमिटेड प्रीमियमच्या बाबतीत वार्षिक प्रीमियमच्या 7 पट किंवा भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 105 टक्के रक्कम, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, ती देण्याची तरतूद आहे. तर सिंगल प्रीमियम पर्याय निवडल्यास, मृत्यूनंतर नॉमिनीला सिंगल प्रीमियमच्या 125 टक्के किंवा मृत्यूपर्यंत भरलेल्या प्रीमियमच्या आधारे मिळणारा लाभ, यापैकी लागू असलेली रक्कम मिळू शकते..Gold Rate Today: सणाआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! खरेदीआधी पाहा तुमच्या शहरातील 10 ग्रॅमचा ताजा भाव.डेथ बेनिफिट हप्त्यांमध्येया योजनेमध्ये नॉमिनीला डेथ बेनिफिट एकरकमी घेण्याऐवजी हप्त्यांमध्ये घेण्याचा पर्यायही मिळतो. हा लाभ 5, 10 किंवा 15 वर्षांच्या कालावधीत घेता येऊ शकतो. LIC Yuva Term Plan ऑनलाइन पद्धतीने अधिकृत LIC वेबसाइटवरून घेता येतो. तसेच इच्छुक ग्राहक एजंटमार्फत ऑफलाइन पद्धतीनेही पॉलिसी खरेदी करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.