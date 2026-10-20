Health Policy: LIC ची नवी योजना! कॅन्सर झाल्यास मिळणार 50 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण; नियम काय?

What is LIC New Cancer Cover Plan 908: भारतीय जीवन विमा निगम म्हणजेच LIC ने कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारामुळे होणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी LIC New Cancer Cover Plan 908 (एलआयसी न्यू कॅन्सर कवर प्लॅन 908)ही नवीन विमा योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत पॉलिसीधारकाला कॅन्सरचं सुरुवातीच्या किंवा गंभीर अवस्थेत निदान झाल्यास, ठरवून दिलेल्या अटींनुसार आर्थिक मदत मिळू शकते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम उपचारांवर झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चानुसार नव्हे, तर पॉलिसीतील विमा रकमेच्या आधारे ठरवली जात असून ही योजना 19 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू झाली आहे. .कॅन्सरच्या उपचारांसाठी दीर्घकाळ औषधं, वैद्यकीय तपासण्या आणि रुग्णालयाचा खर्च करावा लागू शकतो. त्याचबरोबर दैनंदिन गरजांवरील खर्चाचाही कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी कॅन्सरशी संबंधित आर्थिक जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आणण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते..Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून पेन्शनमध्ये बदल; 3.20 कोटी लोकांना फायदा, नेमकं काय बदललं?.किती पैसे मिळणार?एलआयसी न्यू कॅन्सर कवर प्लॅनमध्ये कॅन्सरच्या अवस्थेनुसार वेगवेगळे विमा लाभ दिले जातात.सुरुवातीच्या अवस्थेतील कॅन्सर - या योजनेत समाविष्ट असलेल्या सुरुवातीच्या अवस्थेतील कॅन्सरचं निदान झाल्यास लागू विमा रकमेच्या 25 टक्के रक्कम मिळू शकते.गंभीर अवस्थेतील कॅन्सर - या योजनेत समाविष्ट असलेल्या गंभीर अवस्थेतील कॅन्सरचं निदान झाल्यास लागू विमा रकमेच्या 100 टक्के रक्कम मिळू शकते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे लाभ पॉलिसीतील अटी आणि कॅन्सरच्या निर्धारित श्रेणीनुसार दिले जातात..10 वर्षांपर्यंत दर महिन्याला मिळणार उत्पन्नया योजनेचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे मासिक उत्पन्नाचा लाभ. गंभीर अवस्थेतील कॅन्सरचं निदान झाल्यास लागू विमा रकमेच्या 1 टक्के रक्कम दर महिन्याला 10 वर्षांपर्यंत मिळू शकते. या कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, निर्धारित अटींनुसार उर्वरित मासिक लाभ नॉमिनीला मिळू शकतो.याशिवाय, पात्र कॅन्सरचं निदान झाल्यास प्रीमियम भरण्यातून सूट मिळण्याची सुविधाही आहे. मात्र, यासाठी पॉलिसीमध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणं आवश्यक आहे..कोण खरेदी करू शकतं ही योजना?एलआयसी न्यू कॅन्सर कवर प्लॅन 908 ही योजना 18 ते 65 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना खरेदी करता येते. या योजनेत 10 ते 15 वर्षांचा पॉलिसी कालावधी निवडण्याचा पर्याय आहे.वयानुसार किमान विमा रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.18 ते 34 वर्षे - किमान 35 लाख रुपये35 ते 40 वर्षे - किमान 30 लाख रुपये41 ते 50 वर्षे - किमान 20 लाख रुपये51 ते 65 वर्षे - किमान 15 लाख रुपयेया योजनेत कमाल 50 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण निवडता येऊ शकतं. योजनेच्या नियमानुसार विमा रक्कम स्थिर ठेवण्याचा किंवा कालांतराने वाढवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे..पॉलिसी कुठून खरेदी करता येईल?ही योजना LIC च्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन खरेदी करता येते. त्याशिवाय LIC चे अधिकृत एजंट, कॉर्पोरेट एजंट, विमा ब्रोकर आणि विमा विपणन कंपन्यांच्या माध्यमातूनही पॉलिसी खरेदी करण्याचा पर्याय आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही बचत किंवा गुंतवणूक योजना नसून कॅन्सरशी संबंधित आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी तयार केलेली विमा योजना आहे. पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर मॅच्युरिटीची रक्कम मिळत नाही आणि मृत्यू लाभाचाही यात समावेश नाही. त्यामुळे पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी पात्र कॅन्सरचे प्रकार, प्रीमियम, अपवाद आणि इतर अटी LIC च्या अधिकृत पॉलिसी दस्तऐवजात तपासून घेणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.