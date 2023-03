LIC Schemes : LIC ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 'या' दोन योजना 31 मार्चला होणार बंद

By

LIC Schemes : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ भारतात लाखो लोकांची गुंतवणूक करते. बहुतेक गुंतवणूकदार एलआयसीमधील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानतात. येथे गुंतवणूक केल्यानंतर, बहुतेक सर्व महिला, नोकरदार वर्ग, निवृत्त पेन्शनधारक देखील नियमित उत्पन्नाच्या संधी शोधत असतात.

तुम्ही देखील LIC चे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी ही उपयुक्त बातमी आहे. LIC आपल्या 2 योजना बंद करणार आहे. LIC ची प्रधान मंत्री वय वंदना योजना आणि धनवर्षा योजना 31 मार्च 2023 रोजी बंद होतील. (LIC Schemes Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana And LIC Dhan Varsha Yojana Will Close On 31st March 2023)

मात्र, आतापर्यंत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पुढे नेण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

LIC ची प्रधानमंत्री वय वंदना योजना :

मोदी सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) राबवत आहे. आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ही योजना सरकारसाठी चालवते. यामध्ये गुंतवणूक केल्याने पेन्शनधारकांना नियमित उत्पन्न मिळते आणि गुंतवणूकही सुरक्षित असते.

सरकारच्या या योजनेत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 आहे. म्हणजेच त्यानंतर ही योजना बंद होईल. या मुदतवाढीबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नाही. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर वेळेत गुंतवणूक करा.

मोदी सरकारने 4 मे 2017 रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही योजना सुरू केली. या योजनेत तुम्हाला दरमहा जास्तीत जास्त 9,250 रुपये पेन्शन मिळते. हीपेन्शन तुमच्या गुंतवणुकीच्या रकमेवर अवलंबून असते.

म्हणजेच गुंतवणूक जितकी जास्त तितकी पेन्शन जास्त. प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेत वार्षिक 7.4 टक्के व्याज मिळते. 60 वर्षांवरील सर्व नागरिक 15 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. यामध्ये गुंतवणुकीवर अवलंबून दरमहा 1000 ते 9250 रुपये पेन्शन मिळते.

एलआयसीची धन वर्षा योजना :

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या धन वर्षा योजना (LIC धन वर्षा योजना) मध्ये गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख देखील 31 मार्च 2023 आहे. ही योजना 31 मार्चनंतर बंद होणार आहे. LIC ची धन वर्षा योजना ही एकल प्रीमियम पॉलिसी आहे.

यामध्ये, विमाधारक व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, केवळ त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतच देत नाही, तर जिवंत राहिल्यास दुप्पट एकरकमी रक्कमही देते. तुम्ही LIC धन वर्षा योजना ऑनलाइन खरेदी करू शकणार नाही. ही योजना फक्त ऑफलाइन उपलब्ध आहे.

यामध्ये, पॉलिसी घेतल्याच्या तारखेपर्यंत आणि मुदतपूर्तीपूर्वी मृत्यू लाभ मिळतो. म्हणजेच विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला विम्याची रक्कम मिळेल.