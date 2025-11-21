Credit Card Offer: लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर! कमी क्रेडिट स्कोअर असला तरीही चालेल! काय आहे ही नवी ऑफर?

Personal Finance Opportunity : कोटक महिंद्रा बँकेने super.money सोबत भागीदारी करून Kotak811 3-in-1 अकाऊंट लाँच केले आहे. हे अकाऊंट झिरो-बॅलन्स सेव्हिंग अकाउंट + फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) + सेक्युरड क्रेडिट कार्ड अश्या तीन गोष्टींनी मिळून बनले आहे. हे एक तुमच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवर आधारित क्रेडिट कार्ड आहे. यात तुम्हाला तुमची जेवढी FD आहे त्याच्या 90% मूल्याइतका क्रेडिट लिमिट मिळते. विशेष म्हणजे कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या व्यक्तीलाही हे कार्ड मिळू शकते..Kotak811 super.money क्रेडिट कार्ड काय आहे? Kotak811 super.money क्रेडिट कार्ड तुमच्या फिक्स्ड डिपॉझिट गुंतवणुकीवर आधारित दिले जाते. यात तुम्ही फक्त ₹1,000 च्या किमान FD वर हे कार्ड ऑनलाइन घेऊ शकता..या क्रेडिट कार्डची प्रमुख वैशिष्ट्ये FD च्या 90% पर्यंत क्रेडिट लिमिट लाइफटाइम फ्री कार्ड (वार्षिक फी नाही) FD वर आकर्षक व्याजदर योग्य खर्चांवर कॅशबॅक लाभ.लाइफटाइम फ्री कार्डची अटKotak811 Super Money क्रेडिट कार्ड लाइफटाइम फ्री फक्त त्याच ग्राहकांसाठी आहे ज्यांनी किमान ₹5,000 ची FD ठेवली आहे. जर FD ₹5,000 पेक्षा कमी असेल आणि तुम्ही फिजिकल कार्ड निवडले, तर ₹249 + टॅक्स इतकी जॉइनिंग फी द्यावी लागते..क्रेडिट कार्डवरील व्याजदरKotak811 Super Money क्रेडिट कार्डवर प्रति महिना 3.50%, म्हणजेच वार्षिक 42% व्याजदर लागू होतो. तर प्रत्येकवेळी ATM कॅश काढल्यावर किंवा फंड ट्रान्स्फर व्यवहार केल्यास ₹100 शुल्क आकारले जाते..ओव्हरलिमिट सुविधाबँकेच्या नियमांनुसार, कार्डधारकाने आपल्या कॅश लिमिटपेक्षा जास्त खर्च करू नये. पण, विशेष परिस्थितीत आणि कार्डधारकाच्या संमतीने, बँक ओव्हरलिमिट सुविधा देऊ शकते. ही सुविधा फक्त कस्टमर कन्विनियन्स म्हणून दिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.