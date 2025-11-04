Pancard Update : एक चूक अन् 1 जानेवारी 2026 पासून तुमचं पॅन कार्ड होईल बंद..आत्ताच करून घ्या 'हे' एक काम, नाहीतर होईल मोठं नुकसान

Pan card Linking Process : तुमचे पॅन कार्ड हे तुमच्या आर्थिक जीवनाचे मूळ आहे. आयकर रिटर्न भरण्यापासून बँक खाते उघडण्यापर्यंत, मोठ्या व्यवहारांपर्यंत सर्व काही यावर अवलंबून असते. पण कल्पना करा १ जानेवारी २०२६ पासून तुमचे पॅन कार्ड अचानक बंद झाले तर? कर भरण्यासाठी गेलात, बँकेत खाते उघडायला गेलात आणि तुम्हाला तिथे सांगितले की, तुमचे पॅन डिएक्टिव्हेट झाले.. ही भयावह वास्तविकता टाळण्यासाठी आता ही बातमी पूर्ण वाचा.का आवश्यक आहे आधार-पॅन लिंकिंग?३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत आहे..आधार लिंक न केल्यास पॅन कार्ड बंद पडेल. आधार-पॅन लिंकिंग ही केवळ औपचारिकता नाही, तर आर्थिक पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली आहे. सरकारच्या नवीन नियमांनुसार ही लिंकिंग न केल्यास पॅन कार्ड १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णपणे निष्क्रिय होईल. यामुळे कर रिटर्न, बँकिंग, गुंतवणूक किंवा जास्त पैशांच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे येतील. लाखो लोकांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. तुम्हीही त्यापैकी एक असाल तर, आता जागे व्हा.. एक छोटी चूक तुमचे मोठे आर्थिक योजना उधळून लावू शकते..E-Aadhaar App : आधार सेंटरला म्हणा रामराम! लाँच झाले e-Aadhaar अॅप; घरबसल्या करू शकणार कोणतीही माहिती अपडेट, कसं वापरायचं? पाहा.ऑनलाइन आधार-पॅन लिंक कसे कराल?प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि फास्ट आहे. फक्त काही मिनिटांत पूर्ण होईल१. आयकर ई-फायलिंग पोर्टलवर जा: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/.२. होमपेजवर डाव्या बाजूला 'Link Aadhaar' वर क्लिक करा. ३. तुमचे १० अंकी पॅन आणि १२ अंकी आधार क्रमांक टाका. ४. स्क्रीनवरील सूचनांचे पालन करा आणि १००० रुपये शुल्क भरा. ५. सबमिट करा.. पोर्टल लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करेल.लक्षात ठेवाओटीपीसाठी आधारशी नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक वापरा, अन्यथा प्रक्रिया अडकेल..Tata Bike : टाटांचे स्वप्न झाले पूर्ण! लॉन्च केली 200cc हायब्रिड बाइक; दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त 17 हजार..कुठे खरेदी कराल? पाहा.लिंकिंग स्टेटस कसे तपासाल?ऑनलाइन: पोर्टलवर 'Link Aadhaar Status' निवडा, पॅन-आधार टाका आणि स्टेटस पहा.SMS : 'UIDPAN <१२ अंकी आधार> <१० अंकी पॅन>' असा मेसेज टाइप करा आणि ५६७६७८ किंवा ५६१६१ वर पाठवा. लगेच उत्तर मिळेल.ही मुदत गेली तर दंड, अडचणी आणि आर्थिक नुकसान तुमच्या विचार करण्यापलीकडचे असू शकते. आजच पोर्टलवर जा, लिंकिंग पूर्ण करा आणि सुरक्षित राहा. सरकारची ही मोहीम आर्थिक व्यवस्था मजबूत करेल, पण तुमची जबाबदारी आहे ती पूर्ण करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.