LinkedIn Updates : भारतातील ६६ टक्‍के बी२बी ग्राहक म्हणतात की व्हिडिओ कन्‍टेन्‍ट योग्‍य खरेदी निर्णय घेण्‍यास मदत करतात. ८३ टक्‍के बी२बी ग्राहकांना वाटते की उद्योग तज्ञांचे लहान स्‍वरूपातील व्हिडिओज बी२बी मधील कन्‍टेन्‍टचे सर्वात विश्‍वसनीय फॉर्मेट आहेत.

लिंक्‍डइन लाइव्‍ह इव्‍हेण्‍अॅड्स व अॅक्‍सेलरेट, त्‍यांच्‍या एआय कॅम्‍पेन क्रिएशन अनुभवासाठी नवीन क्षमता सादर करत आहे (LinkedIn is introducing new capabilities), ज्‍या आता बीटामध्‍ये उपलब्‍ध भारत, नोव्‍हेंबर २६, २०२४: जगभरातील ८१ टक्‍के बी२बी जाहिराती पुरेसे लक्ष वेधून घेण्‍यास किंवा रिकॉलला चालना देण्‍यास अयशस्‍वी ठरल्‍यामुळे (81% of B2B ads globally failing to gain adequate attention or drive recall) बी२बी मार्केटर्सना माहितीसाठी व्हिडिओ, इव्‍हेण्‍ट्स आणि उद्योग तज्ञांना प्राधान्‍य देत असलेल्‍या त्‍यांच्‍या ग्राहक समूहासोबत कनेक्‍ट व संलग्‍न होण्‍याकरिता अधिक लक्षवधेक मार्गांची गर आहे.