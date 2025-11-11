Personal Finance

Loan On Silver : फक्त सोनचं नाही तर आता चांदीवरही मिळणार लोन! RBI चा मोठा निर्णय! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

RBI Allows Loan on Silver : रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांनुसार, आता चांदीचे दागिने आणि नाणी गहाण ठेवूनही रोख कर्ज मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून हे नवीन नियम लागू होणार असून कमर्शियल बँका, NBFC तसेच हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या कर्ज देतील.
RBI allows loan on silver

Gold and Silver Loan : आपण आतापर्यंत गोल्ड लोन च्या गोष्टी ऐकल्या आहे, अनेकदा बँकांच्या गोल्ड लोनच्या जाहिराती पाहिल्या आहेत. ज्यात आपले सोने गहाण ठेवून बँकेकडून रोख रक्कम घेतली जाते. पण, चांदीवर म्हणजेच सिल्वरवर देखील लोन मिळते अस म्हटल तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. मात्र लवकरच RBI ही सुविधा आता उपलब्ध करून देणार आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकताच याबाबतचा 'Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025' नावाचे सविस्तर परिपत्रक जाहीर केल आहे. यानुसार हे नवे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारअसून, त्यानंतर सोन्याबरोबरच चांदीवरदेखील कर्ज घेता येणार आहे.

