Loan On Silver : फक्त सोनचं नाही तर आता चांदीवरही मिळणार लोन! RBI चा मोठा निर्णय! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Gold and Silver Loan : आपण आतापर्यंत गोल्ड लोन च्या गोष्टी ऐकल्या आहे, अनेकदा बँकांच्या गोल्ड लोनच्या जाहिराती पाहिल्या आहेत. ज्यात आपले सोने गहाण ठेवून बँकेकडून रोख रक्कम घेतली जाते. पण, चांदीवर म्हणजेच सिल्वरवर देखील लोन मिळते अस म्हटल तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. मात्र लवकरच RBI ही सुविधा आता उपलब्ध करून देणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकताच याबाबतचा 'Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025' नावाचे सविस्तर परिपत्रक जाहीर केल आहे. यानुसार हे नवे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारअसून, त्यानंतर सोन्याबरोबरच चांदीवरदेखील कर्ज घेता येणार आहे. .कोण देणार चांदीवर कर्ज ?सर्व व्यावसायिक (कमर्शियल) बँका, यात Small Finance आणि Regional Rural बँकांही समाविष्ट आहेत. सर्व शहरी व ग्रामीण सहकारी बँका (अर्बन आणि रूरल को- ऑपरेटीव्ह) NBFCs (Non-Banking Finance Companies) आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या.कोणत्या प्रकारच्या सोन्या-चांदीवर कर्ज मिळणार नाही?बुलियन (प्राथमिक स्वरूपातील) म्हणजेच सोन्याच्या व चांदीच्या बार किंवा विटांवर कर्ज दिले जाणार नाही.गोल्ड/सिल्व्हर ETFs किंवा म्युच्युअल फंड युनिट्सवर कर्ज मिळणार नाही.ज्याच्या मालकीबाबत शंका आहे, अशा दागिन्यांवर कर्ज मिळणार नाही.आधीपासून गहाण ठेवलेले सोने/चांदी पुन्हा गहाण ठेवून कर्ज घेता येणार नाही. त्यामुळे फक्त दागिने किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातील सोनं आणि चांदीवरच कर्ज दिले जाईल. .दागिने आणि नाणी गहाण ठेवण्याच्या मर्यादासोन्याचे दागिने: जास्तीत जास्त 1 किलोपर्यंतचांदीचे दागिने: जास्तीत जास्त 10 किलोपर्यंतसोन्याची नाणी: 50 ग्रॅमपर्यंतचांदीची नाणी: 500 ग्रॅमपर्यंत.Banking : मित्र किंवा नातेवाईकाच्या बँक लोनसाठी गॅरंटर होण्याचा विचार करताय? तर हे नक्की वाचा नाहीतर येऊ शकतं मोठं संकट!.किती कर्ज मिळेल?कर्जाची रक्कम कमाल LTV (कर्जाचे प्रमाण)₹2.5 लाखपर्यंत 85%₹2.5–₹5 लाख 80%₹5 लाखांपेक्षा जास्त 75%म्हणजेच तुम्ही 1 लाखांपर्यंत चांदी गहाण ठेवल्यास तुम्हाला 85,000 रुपये कर्ज मिळेल. .दागिन्यांची किमत कशी ठरविली जाईल?गहाण ठेवलेल्या दागिन्यांचे मूल्य ठरवताना मागील 30 दिवसांतील सरासरी बंद दर किंवा मागील दिवसाचा बंद दर यांपैकी जो कमी असेल तो ग्राह्य धरून किमत ठरविली जाईल. यासाठी India Bullion and Jewellers Association (IBJA) किंवा मान्यताप्राप्त कमॉडिटी एक्सचेंज यांच्या अधिकृत दराचा आधार घेतला जाईल. दागिन्यांमधील रत्न, दगड किंवा इतर अलंकारिक घटकांची किंमत दगिन्यांत जोडली जाणार नाही. केवळ, धातूची मूळ किंमत गृहीत धरली जाईल..लोन घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया रिझर्व्ह बँकेने सर्व शाखांमध्ये चांदी आणि सोन्याच्या तपासणी व मूल्यांकनासाठी एकसमान नियमावली ठरवली आहे.यात बँक ग्राहकासमोर तपासणी करून कर्जदाराला मूल्यांकन प्रमाणपत्र (valuation certificate) देईल. लोन करारामध्ये सर्व शुल्क, लिलाव प्रक्रिया आणि परतफेडीच्या अटी यांचा स्पष्ट उल्लेख असेल. सर्व कागदपत्र स्थानिक किंवा कर्जदाराच्या पसंतीच्या भाषेत दिली जाईल. गहाण ठेवलेले दागिने बँकेच्या सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवले जातील व त्याच वेळोवेळी ऑडिट केल जाईल. .कर्ज फेडल्यानंतर दागिने परत मिळण्याची प्रक्रिया कर्जदाराने पूर्ण कर्ज फेडल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या आत गहाण दागिने परत करणे आवश्यक आहे. पण, जर बँकेने दागिने किंवा चांदी परत करण्यास सात दिवसांपेक्षा जास्त उशीर केला, तर बँकेने कर्जदारास प्रति दिवस ₹5,000 नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. .Digital Gold Alert : डिजिटल गोल्डवर सेबीचा मोठा इशारा! जाणून घ्या का आहे तुमच्या गुंतवणुकीला धोका!.कर्जदाराने कर्ज वेळेत न फेडल्यास काय?कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास बँक नीलामीद्वारे (Auction) गहाण विकू शकते. पण त्याआधी कर्जदारास या निलामीची नोटीस पाठविली जाईल. कर्जदाराशी संपर्क न झाल्यास नोटीस देऊन 1 महिन्याची मुदत दिली जाईल. नीलामीची राखीव किंमत ही वर्तमान मूल्याच्या 90% पेक्षा कमी नसावी. जर एखाद्या ग्राहकाने पूर्ण कर्ज परतफेडीनंतर 2 वर्षे उलटूनही आपले गहाण दागिने नेले नाही तर बँक त्यास 'Unclaimed Collateral' घोषित करेल. त्यानंतर बँका विशेष मोहिमा राबवून कर्जदार किंवा त्यांचे वारस शोधण्याचा प्रयत्न करतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.