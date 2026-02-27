Local residents within 20 km of a toll plaza can avail a ₹340 monthly toll pass for unlimited private vehicle travel.

Toll Plaza Pass : अवघ्या ३४० रुपयांत मिळतोय टोल पास, करता येतो अमर्यादित प्रवास, 'या' वाहनधारकांना फायदा

Local Toll Pass India : दरमहा फक्त ३४० रुपये भरून अमर्यादित वेळा टोल पार करता येतो. पास मिळवण्यासाठी आधार कार्ड, वीज बिल किंवा रेशन कार्ड यांसारखा पत्त्याचा पुरावा आवश्यक आहे. दररोज टोल भरणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा पास मोठी आर्थिक बचत करून देतो.
Published on

देशभरात राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दररोज लाखो वाहने धावतात आणि बहुतेक लोकांना टोल प्लाझावर टोल भरावा लागतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की काही नियमांनुसार सामान्य नागरिक देखील टोल सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात? जर तुमचे घर टोल प्लाझापासून २० किलोमीटर अंतरावर असेल, तर तुम्ही फक्त ३४० रुपये देऊन महिनाभर अमर्यादित प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता.

