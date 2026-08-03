Personal Finance

Lowest Home Loan: बँक ऑफ महाराष्ट्रची 'मान्सून धमाका' ऑफर! होम लोनच्या व्याजदरात कपात आणि इतर सुविधा; मात्र 'ही' अट आवश्यक

Bank of Maharashtra Home Loan Interest: बँक ऑफ महाराष्ट्रने 'मान्सून धमाका' ऑफरअंतर्गत होम लोनच्या व्याजदरात कपात करत प्रोसेसिंग फी आणि इतर शुल्कांमध्येही सवलत जाहीर केली आहे. मात्र या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
Bank of Maharashtra Home Loan

Bank of Maharashtra Announces Special Monsoon Offer

Esakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank of Maharashtra Home Loan: सध्या आपलं घर असाव अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यासाठी काही लोक काही लोक बचतीचे पैसे वापरतात तर काही लोक होम लोन घेतात. यातच आता सार्वजनिक बँक असणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देत होम लोनच्या व्याजदरात 10 बेसिस पॉईंट्स म्हणजेच 0.10 टक्क्यांची कपात केली आहे.

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