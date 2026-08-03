Lowest Home Loan: बँक ऑफ महाराष्ट्रची 'मान्सून धमाका' ऑफर! होम लोनच्या व्याजदरात कपात आणि इतर सुविधा; मात्र 'ही' अट आवश्यक

Bank of Maharashtra Home Loan: सध्या आपलं घर असाव अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यासाठी काही लोक काही लोक बचतीचे पैसे वापरतात तर काही लोक होम लोन घेतात. यातच आता सार्वजनिक बँक असणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देत होम लोनच्या व्याजदरात 10 बेसिस पॉईंट्स म्हणजेच 0.10 टक्क्यांची कपात केली आहे. .बँकेने या निर्णयासोबतच होम लोन उघडताना आकरलं जाणार प्रोसेसिंग शुल्क आणि डॉक्युमेंटेशन शुल्कही पूर्णपणे माफ केल आहे. मात्र बँकेची ही ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी असून चांगला क्रेडिट स्कोर असणारे ग्राहकचं यचा फायदा घेऊ शकतात..Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा.मान्सून धमाका ऑफरबँक ऑफ महाराष्ट्रने हा निर्णय आपल्या मान्सून धमाका ऑफर अंतर्गत घेतला आहे. या ऑफरनुसार होम लोन घेणाऱ्या ग्राहकांना आता होम लोन 7.00 टक्के या सुरुवातीच्या व्याजदराने मिळेल. याआधी हा दर 7.10% इतका होता. बँकेच्या माहितीनुसार ही ऑफर केवळ मर्यादीत कालावधीसाठी सुरू असेल..ऑटो लोन 7.45 टक्केबँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ऑटो लोनवर 7.45 टक्क्यांपासून सुरुवातीचा व्याजदर देण्यात येत आहे. तसेच काही शुल्कांमध्येही सवलत देण्यात आली आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि स्वतःचे घर किंवा वाहन घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही विशेष योजना सुरू करण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. बँकेच्या मते, ७ टक्के होम लोन आणि ७.४५ टक्के ऑटो लोन हे सध्या बाजारातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक व्याजदरांपैकी आहेत. यामुळे कर्जदारांचा मासिक EMI कमी होण्यास मदत होऊ शकते..Petrol-Diesel Price Today: महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये पेट्रोल तब्बल 10 रुपये स्वस्त! तुमच्या शहरात आजचा दर किती?.7 टक्के होम लोनसाठी क्रेडिट स्कोरबँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकृत माहितीनुसार,7.00 टक्के या किमान व्याजदरावर होम लोनचा लाभ फक्त पगारदार ग्राहकांनाच मिळेल. यासाठी अर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर 800 किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. तर 750 ते 799 दरम्यान क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना 7.25 टक्क्यांपासून होम लोन मिळू शकते.Disclaimer- ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात आली असून कोणताही आर्थिक सल्ला नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्याआधी आर्थिक तज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.