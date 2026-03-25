LPG Cylinder Booking Rules : एलपीजी बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल, आता ३५ दिवसांनंतरच बुक करता येईल सिलिंडर

घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गॅस कंपन्यांनी LPG सिलिंडरच्या बुकिंगशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखणे आणि वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे या उद्देशाने, दोन सिलिंडरच्या बुकिंगमधील कालावधी आता वाढवण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, केंद्र सरकारने १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरची डिलिव्हरी आणि त्यानंतरच्या 'रिफिल'च्या (पुढील सिलिंडरच्या) बुकिंगमधील अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी २५ दिवसांवरून वाढवून ३५ दिवस केला आहे. गॅस वितरकांनी मंगळवारी या नवीन नियमाची घोषणा केली. .शहरी कुटुंबांवर थेट परिणाम या नियमाचा विशेषतः अशा शहरी कुटुंबांवर परिणाम होईल ज्यांच्याकडे 'डबल-सिलिंडर कनेक्शन' आहे त्या ग्राहकांना आता, त्यांच्या १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरसाठी पुढील रिफिल बुक करण्यापूर्वी, मागील डिलिव्हरीच्या तारखेपासून ३५ दिवस वाट पाहावी लागेल. .गॅस कंपन्यांनी ग्राहकांच्या विविध श्रेणींवर आधारित रिफिल बुकिंगसाठी नवीन कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे (PMUY) लाभार्थी यांना आता पुढील सिलिंडर बुक करण्यापूर्वी ४५ दिवस वाट पाहावी लागेल. तर ज्या ग्राहकांकडे 'सिंगल बॉटल कनेक्शन'(SBC) म्हणजेच, केवळ एका सिलिंडरचे कनेक्शन आहे, ते आता मागील डिलिव्हरी होऊन २५ दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन सिलिंडर बुक करण्यास पात्र ठरतील. .LPG Gas Shortage: 'एलपीजी' वितरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे आदेश; कोणाला किती गॅस मिळणार? यादी आली समोर.ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची अट या नवीन नियमाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, पुढील सिलिंडर बुक करण्याची पात्रता ही मागील बुकिंगच्या तारखेवर आधारित नसून, 'मागील डिलिव्हरीच्या तारखेवर'आधारित असेल. जर एखाद्या ग्राहकाने निर्धारित प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न केला, तर ही 'मुदतीपूर्वीची बुकिंग'प्रणालीद्वारे रोखली जाईल आणि ती विनंती स्वीकारली जाणार नाही. .हेल्पलाइन क्रमांक जारीया नवीन नियमाबाबत ग्राहकांना काही अडचणी आल्यास, किंवा त्यांना अधिक माहिती हवी असल्यास, ग्राहक अधिकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १८००-२३३३-५५५ वर संपर्क साधू शकतात. .व्यावसायिक एलपीजी संकट अधिकच गडदघरगुती गॅसव्यतिरिक्त, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या पुरवठ्यावर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. पण शनिवारी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीच्या वाटपामध्ये अतिरिक्त २० टक्क्यांच्या वाढीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे एकूण वाटप ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. वितरकांच्या मते, सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची किंवा त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम ग्राऊंड लेव्हल दिसून येण्यासाठी किमान आणखी दोन ते तीन दिवस लागू शकतात.