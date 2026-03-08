LPG Cylinder Booking Rules : सरकारने घरगुती LPG बुकिंगचे नियम बदलले, आता २१ दिवसांपूर्वी बुक होणार नाही दुसरा सिलिंडर, कारण काय ?

LPG Cylinder Booking New Rules : इस्त्रायल- इराण युद्धादरम्यान जागतिक तणावाची परिस्थिती लक्षात घेता घरगुती गॅस सिलिंडर बुक करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बुकिंगचा कालावधी १५ दिवसांवरून २१ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, म्हणजेच एका सिलिंडरच्या डिलिव्हरी आणि दुसऱ्या सिलिंडरच्या डिलिव्हरीमध्ये २१ दिवसांचे अंतर असेल. .हा नवीन नियम लागू करण्यासाठी एजन्सींचे सॉफ्टवेअर तात्काळ अपडेट करण्यात आले आहे.पण बुकिंग प्रक्रिया पहिल्यासारखीच राहणार. ग्राहक पुढील सिलिंडर मिळाल्यानंतर लगेच बुक करू शकतात. पण मंत्रालय २१ दिवसांनंतरच बुकिंग करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. जर हा नवीन नियम लागू झाला, तर आधीच्या सिलिंडरचा २१ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरच तुम्हाला पुढील सिलिंडर बुक करण्याची परवानगी दिली जाईल..Free LPG Cylinder Scheme : होळी आणि दिवाळीला मोफत गॅस सिलिंडर ! 'या' राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा.वर्षाला १५ सिलिंडर मिळणारतेल कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधीच काही नियम केले आहेत. या नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहक वर्षाला फक्त १२ अनुदानित सिलिंडर आणि तीन विना अनुदानित सिलिंडर खरेदी करू शकतो. परिणामी १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यान प्रत्येक गॅस कनेक्शनवर एकूण १५ सिलिंडर खरेदी करता येतील. .पहिला सिलिंडर मिळाल्यानंतर २१ दिवसांनीच दुसरा सिलिंडर वितरित केला जाईल असा एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. एजन्सीचे सॉफ्टवेअर लॉक करून हे लागू करण्यात आले आहे. पण सिलिंडरची कमतरता नाही. ग्राहकांना काळजी न करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वांना पुरेसे सिलिंडर मिळत राहतील. या आठवड्यात पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून बॉटलिंग प्लांट रविवारीही सुरू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.