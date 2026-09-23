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LPG Gas Cylinder E-KYC: गॅस सिलिंडरची e-KYC केली का? 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम; जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप माहिती

LPG E-KYC DEADLINE 2026: 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनुदानित LPG रिफिलसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
LPG Gas Cylinder E-KYC

LPG Gas Cylinder E-KYC Aadhaar Biometric Process

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

LPG BIOMETRIC AADHAAR VERIFICATION STEP-BY-STEP PROCESS: घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनुदानित दरात घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ज्या ग्राहकांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा e-KYC करण्याची गरज नाही.

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