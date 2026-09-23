LPG Gas Cylinder E-KYC: गॅस सिलिंडरची e-KYC केली का? 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम; जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप माहिती

LPG BIOMETRIC AADHAAR VERIFICATION STEP-BY-STEP PROCESS: घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनुदानित दरात घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ज्या ग्राहकांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा e-KYC करण्याची गरज नाही..सरकारी आकडेवारीनुसार, 19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत 27.43 कोटी म्हणजेच 89.9 टक्के सक्रिय घरगुती LPG ग्राहकांनी बायोमेट्रिक आधार पडताळणी पूर्ण केली आहे. मात्र, अजूनही अनेक ग्राहकांची ही प्रक्रिया बाकी आहे. तुम्हीही e-KYC केले नसेल, तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करा. e-KYC कशी करायची, याची सोपी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पुढे जाणून घ्या..LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?.e-KYC कशी कराल?1. गॅस सिलिंडरच्या डिलिव्हरीवेळीसिलिंडर घेतेवेळी डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्तीकडे असलेल्या OMC मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करता येते.2. गॅस वितरकाच्या कार्यालयाततुमच्या जवळच्या LPG वितरकाच्या शोरूममध्ये जाऊन e-KYC किंवा बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करता येते..3. Indane ग्राहकांसाठीIndane गॅस वापरणारे ग्राहक IndianOil ONE ॲपद्वारे घरबसल्या प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.4. Bharat Gas ग्राहकांसाठीBharatgas ग्राहक HelloBPCL ॲपचा वापर करून e-KYC पूर्ण करू शकतात.5. HP Gas ग्राहकांसाठीHP Gas ग्राहक HP PAY ॲपद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात..दरम्यान, e-KYC संदर्भातील स्व-प्रमाणीकरणासाठी PMUY पोर्टलवर व्हिडिओ ट्युटोरियल्सही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुमची बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अद्याप बाकी असेल, तर ती वेळेत पूर्ण करा.महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या ग्राहकांनी BAA आधीच पूर्ण केले आहे, त्यांना पुन्हा ही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. LPG सेवांबाबत मदत हवी असल्यास 1800 2333 555 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क करता येईल..LPG Rules September 2026 : एलपीजी ग्राहकांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून गॅस सिलिंडरचे ‘हे’ ५ नियम बदलणार .हे लक्षात ठेवाe-KYC न केल्यास थेट 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरसाठी ₹2,747.50 मोजावे लागतील, असा दावा अधिकृत माहितीत करण्यात आलेला नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, बायोमेट्रिक आधार पडताळणी (BAA) पूर्ण न केलेल्या ग्राहकांना उपलब्धतेनुसार 5 किंवा 10 किलोचे LPG सिलिंडर बाजारभावाने, म्हणजेच कोणत्याही अनुदानाशिवाय मिळू शकतात. त्यामुळे 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरच्या किमतीबाबतचा दावा बातमीत देताना काळजी घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.