LPG Cylinder Expiry : तुम्ही मुदत संपलेला गॅस सिलिंडर तर वापरत नाही ? 'असं' करा चेक, घर आणि कुटुंबही राहिल सुरक्षित

एक काळ असा होता जेव्हा स्वयंपाक चुलीवर केला जात असे. पण आता जवळजवळ प्रत्येक घरात किचनमध्ये गॅस सिलिंडर वापरते. सकाळच्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत, आपले किचन त्यांच्यावर अवलंबून असते. देशभरातील लाखो घरांमध्ये दररोज गॅस सिलिंडर वापरले जातात. पण गॅस सिलिंडर वापरताना काही गोष्टींची जाणीव असणे महत्वाचे आहे, जसे की सिलिंडरची एक्सपायरी डेट, ज्याकडे बरेच लोक दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांना माहिती नसते..जर सिलिंडरची मुदत संपली असेल तर गळती, स्फोट किंवा आग लागण्याचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. या छोट्याशा दुर्लक्षामुळे मोठा अपघात होऊ शकतो. म्हणून, तुमच्या घरातील गॅस सिलिंडरची मुदत संपली आहे की नाही हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. तुम्ही तुमच्या घरातील सिलिंडरची मुदत संपली आहे की नाही हे आरामात शोधू शकता..मुदत संपली आहे की नाही? कसं ओळखाल ? एलपीजी सिलिंडरची मुदत संपली आहे की नाही हे त्याच्या वरच्या भागात ए-२८, बी-२९, सी-२६ किंवा डी-२७ सारख्या खुणा तुम्ही अनेकदा पाहिल्या असतील. हे सिलिंडरचे वैधता ओळख चिन्ह आहेत. वर्णमाला महिना दर्शवते आणि त्यापुढील संख्या वर्ष दर्शवते. .A म्हणजे जानेवारी ते मार्च, B म्हणजे एप्रिल ते जून, C म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर आणि D म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर. जर सिलेंडर D-27 चिन्हांकित असेल तर त्याचा अर्थ ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२७ दरम्यान कालबाह्य होईल. त्याचप्रमाणे, जर त्यावर B-29 चिन्हांकित असेल तर तो एप्रिल ते जून २०२९ दरम्यान वैध असेल. हा कोड समजून घेऊन, तुम्ही तुमच्या सिलिंडरची कालबाह्यता तारीख स्वतः तपासू शकता..कालबाह्य सिलिंडर धोकादायक का आहे?कालबाह्य झालेले गॅस सिलिंडर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून देखील असुरक्षित असू शकते. कालांतराने, सिलिंडरचा धातू कमकुवत होतो, व्हॉल्व्ह खराब होऊ शकतात आणि आत दाब सहन करण्याची त्याची क्षमता कमी होऊ शकते. अशामुळे गॅस गळती, आग किंवा स्फोट होण्याचा धोका वाढतो. .LPG Cylinder Price : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच एलपीजी ग्राहकांना मोठा झटका, सिलिंडरच्या किमतीत वाढ.जर तुमच्या सिलिंडरच्या लेबलवरील कालबाह्यता तारीख निघून गेली असेल, तर ते वापरू नका. ताबडतोब तुमच्या गॅस एजन्सीशी संपर्क साधा आणि सिलेंडर बदला. डिलिव्हरी करताना लेबल तपासण्याची सवय लावा. ही साधी तपासणी तुमचे घर आणि कुटुंब सुरक्षित ठेवू शकते..