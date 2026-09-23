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LPG Cylinder Price: LPG गॅस सिलेंडर तब्बल 600 रुपयांनी स्वस्त! कुठे मिळतोय डिस्काउंट अन् कारण काय? जाणून घ्या

LPG Cylinder Discount Price: LPG सिलेंडरच्या किमतीबाबत सध्या एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. काही भागांत ग्राहकांना अधिकृत दरापेक्षा कमी किमतीत सिलेंडर मिळत आहे. नेमकं कुठे आणि का ते जाणून घ्या.
LPG Cylinder Price Drop

Gas Cylinder Gets Up to ₹600 Discount! Where Is It Available and Why?

eSakal

Vinod Dengale
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LPG cylinder 600 rupees cheaper: मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मे महिन्यात सरकारने कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या मर्यादा आणत दरवाढ केली होती. मात्र, आता बाजारात कमर्शियल सिलेंडर मुबलक प्रमाणात असून, काही ठिकाणी गॅस एजन्सीकडून चक्क 600 रुपये डिस्काउंटमध्ये कमर्शियल सिलेंडर विकले जात आहे.

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