LPG Cylinder Price: LPG गॅस सिलेंडर तब्बल 600 रुपयांनी स्वस्त! कुठे मिळतोय डिस्काउंट अन् कारण काय? जाणून घ्या

LPG cylinder 600 rupees cheaper: मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मे महिन्यात सरकारने कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या मर्यादा आणत दरवाढ केली होती. मात्र, आता बाजारात कमर्शियल सिलेंडर मुबलक प्रमाणात असून, काही ठिकाणी गॅस एजन्सीकडून चक्क 600 रुपये डिस्काउंटमध्ये कमर्शियल सिलेंडर विकले जात आहे..कुठे मिळतोय स्वस्त गॅस सिलेंडर?News18 च्या रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेश राज्यातील कुशीनगर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कमर्शियल LPG सिलेंडर हा सरकारी दरापेक्षा तब्बल 400 ते 600 रुपयांनी कमी किमतीत विकला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.सध्या उत्तर प्रदेशात 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचा सरकारी दर सुमारे 2,946 रुपये आहे. मात्र, काही ग्राहकांना हाच सिलेंडर 2,400 ते 2,700 रुपयांमध्ये मिळत असल्याची माहिती आहे..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा .सिलेंडर इतका स्वस्त का?विशेष बाब म्हणजे सरकारी तेल कंपन्यांकडून LPG दराबाबत सध्या कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. मात्र, कुशीनगर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये कमर्शियल LPG सिलेंडरची मागणी तुलनेने कमी असल्यामुळे काही एजन्सीकडे सिलेंडरचा अतिरिक्त स्टॉक जमा झाला आहे.19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅटरिंग व्यवसायांमध्ये केला जातो. छोट्या बाजारपेठांमध्ये या व्यवसायांकडून मागणी कमी राहिल्याने काही डीलर्सकडे स्टॉक शिल्लक राहिला. हा स्टॉक लवकर विकण्यासाठी काही एजन्सी ग्राहकांना डिस्काउंट देत असल्याचे सांगितले जात आहे..Cigarette Price Hike: सिगारेट पुन्हा महाग! तब्बल 51% वाढली किंमत; नवीन दर काय?.घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात बदल नाहीदरम्यान, घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती 14.2 किलोच्या LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये त्याचे दर स्थिर आहेत. दिल्लीपासून ते मुंबई-पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये दर स्थिर आहे. याशिवाय, आज 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या अधिकृत किमतीतही बदल झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.