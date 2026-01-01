Personal Finance

LPG Cylinder Price : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच एलपीजी ग्राहकांना मोठा झटका, सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

LPG cylinder Price Hike : कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नईतही व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात समान वाढ झाली आहे.२०२५ मध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतींमध्ये सरासरी ₹२३८ प्रति सिलिंडर इतकी घसरण नोंदवली गेली होती.
Commercial LPG cylinder prices increased from January 1, impacting restaurants and businesses, while domestic LPG rates remain unchanged across major Indian cities.

Commercial LPG cylinder prices increased from January 1, impacting restaurants and businesses, while domestic LPG rates remain unchanged across major Indian cities.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

नवीन वर्षात एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर आणि घरगुती सिलिंडरचे दर आज, १ जानेवारी २०२६रोजी अपडेट करण्यात आले आहेत. व्यावसायिक सिलिंडर ग्राहकांना १११ रुपयांची मोठी वाढ सहन करावी लागली आहे.पण घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

Loading content, please wait...
gas cylinder
LPG Rate Hike
LPG cylinders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com