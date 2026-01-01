LPG Cylinder Price : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच एलपीजी ग्राहकांना मोठा झटका, सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

नवीन वर्षात एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर आणि घरगुती सिलिंडरचे दर आज, १ जानेवारी २०२६रोजी अपडेट करण्यात आले आहेत. व्यावसायिक सिलिंडर ग्राहकांना १११ रुपयांची मोठी वाढ सहन करावी लागली आहे.पण घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. .डियान ऑइलच्या मते, १९ किलोचा एलपीजी सिलिंडर आजपासून दिल्लीत १५८०.५० रुपयांऐवजी १६९१.५० रुपयांना उपलब्ध होईल. कोलकातामध्ये आता १७९५ रुपयांना उपलब्ध होईल. पूर्वी ते १६८४ रुपयांना उपलब्ध होते. त्यातही १११ रुपयांची वाढ झाली आहे. मुंबईत आता व्यावसायिक सिलिंडर १५३१.५० रुपयांऐवजी १६४२.५० रुपयांना उपलब्ध होईल. चेन्नईमध्ये आजपासून व्यावसायिक सिलिंडर १८४९.५० रुपयांना उपलब्ध होईल. .घरगुती एलपीजी दरात कोणताही बदल नाहीइंडियन ऑइलच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एलपीजी च्या किमती सध्या दिल्लीत ₹८५३, मुंबईत ₹८५२.५० आणि लखनऊमध्ये ₹८९०.५० मध्ये उपलब्ध आहेत. कारगिलमध्ये त्याची किंमत ₹९८५.५, पुलवामामध्ये ₹९६९ आणि बागेश्वरमध्ये ₹८९०.५० आहे. पटनाची किंमत ₹९५१ आहे..LPG Cylinder Price : महिन्याच्या सुरुवातीलाच खुशखबर ! एलपीजी सिलिंडर पुन्हा स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरात किती आहे किंमत?.२०२५ मध्ये व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्तगेल्या वर्षी, घरगुती एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना ५० चे नुकसान सहन करावे लागले. दिल्लीमध्ये, व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ₹१८१८.५० वरून ₹१५८०.५० प्रति सिलिंडर झाली..एकूण शहरनिहाय बदलव्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमुळे व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या १२ महिन्यांत (जानेवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५), दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये प्रति सिलिंडरच्या किमतीत सरासरी २३८ रुपयांनी घसरण झाली. .FAQs प्र.१: व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत किती वाढ झाली आहे? उ. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत १११ रुपयांची वाढ झाली आहे.प्र.२: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात बदल झाला आहे का? उ. नाही, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.प्र.३: दिल्लीत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची नवीन किंमत किती आहे? उ. दिल्लीत १९ किलो व्यावसायिक सिलिंडर ₹१६९१.५० ला मिळेल.प्र.४: सध्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत किती आहे? उ. दिल्लीत ₹८५३, मुंबईत ₹८५२.५० तर पटनामध्ये ₹९५१ आहे.प्र.५: २०२५ मध्ये एलपीजी सिलिंडर स्वस्त झाले होते का? उ. होय, २०२५ मध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत सरासरी ₹२३८ ची घट झाली होती.प्र.६: या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होईल? उ. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांवर या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.