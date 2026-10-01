LPG Cylinder Price Hike : सणासुदीच्या तोंडावर महागाईचा झटका! कमर्शियल LPG सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

सणासुदीच्या काळाच्या अगदी तोंडावर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा फटका बसला आहे. १ ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या बदलांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आजपासून मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ६३ रुपयांची वाढ झाली आहे.ती २,७०१ रुपयांवरून २,७६४ रुपयांवर पोहोचली आहे, तर घरगुती सिलिंडरची किंमत ९४१.५० रुपयांवर स्थिर आहे..दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरसाठी ६२.५० रुपये अधिक मोजावे लागतील. गेल्या महिन्यात (सप्टेंबरमध्ये) दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ९.५० रुपयांनी वाढून २,७४७.५० रुपये झाली होती; आज त्यात आणखी ६२.५० रुपयांची वाढ होऊन ती २,८१० रुपयांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, पाटण्यात या सिलिंडरच्या किमतीत ७१.५० रुपयांची वाढ झाली आहे..देशभरात लेहपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि अहमदाबादपासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत—१९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढले आहेत. मात्र, १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.इंडियन ऑईलने जाहीर केलेल्या नवीन दरानुसार, चेन्नईमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आता २,९८३ रुपये झाली आहे (जी सप्टेंबरमध्ये २,९१६.५० रुपये होती); तिथे घरगुती सिलिंडरची किंमत ९५७.५० रुपये कायम आहे. .अहमदाबादमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आता २,८३१.५० रुपये आहे, तर घरगुती सिलिंडरची किंमत ९४९ रुपयांवर स्थिर आहे. कन्याकुमारीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,०४६ रुपयांपर्यंत वाढली आहे, तर घरगुती सिलिंडरचा दर १,०२६ रुपयांवर कायम आहे. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ३,०७३.५० रुपयांपर्यंत वाढली आहे, तर १४.२ किलोच्या सिलिंडरची किंमत १,००७.५० रुपयांवर स्थिर आहे. सिलिंडर सर्वात महाग कुठे आहे? लेहमध्ये एलपीजी (LPG) सिलिंडरचे दर सर्वाधिक आहेत. तिथे घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरची किंमत १,१७९ रुपये आहे. त्याच वेळी, व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,३८५.५० रुपयांवरून वाढून ३,४५० रुपये झाली आहे, म्हणजेच त्यात ६४.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. .भोपाळमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत ९४७.५० रुपये आहे, तर व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत २,७५५.५० रुपयांवरून वाढून २,८१५ रुपये झाली आहे. लखनौमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत ९७९.५० रुपयांवर स्थिर आहे; मात्र, आजपासून (१ ऑक्टोबर) व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत २,८७० रुपयांऐवजी २,९३२.५० रुपये असेल ,म्हणजेच यात ६२.५० रुपयांची वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.