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LPG Cylinder Price Hike : सणासुदीच्या तोंडावर महागाईचा झटका! कमर्शियल LPG सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Commercial LPG Price : घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मात्र १ ऑक्टोबरला कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. लेहमध्ये एलपीजीचे दर सर्वाधिक असून, व्यावसायिक सिलिंडर ६४.५० रुपयांनी वाढून ३,४५० रुपये, तर घरगुती सिलिंडर १,१७९ रुपये आहे.
Domestic LPG Cylinder Price Remains Unchanged

Domestic LPG Cylinder Price Remains Unchanged

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सणासुदीच्या काळाच्या अगदी तोंडावर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा फटका बसला आहे. १ ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या बदलांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आजपासून मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ६३ रुपयांची वाढ झाली आहे.ती २,७०१ रुपयांवरून २,७६४ रुपयांवर पोहोचली आहे, तर घरगुती सिलिंडरची किंमत ९४१.५० रुपयांवर स्थिर आहे.

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