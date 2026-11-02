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LPG Price Today: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर महागला! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात LPG सिलिंडरचे दर किती?

LPG Gas Cylinder Rates Increase From November 1: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. आता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूरसह महाराष्ट्रात घरगुती आणि कमर्शियल गॅस सिलिंडर किती रुपयांना मिळत आहे? जाणून घ्या.
LPG Price Today

Commercial Gas Cylinder Prices Hiked Ahead of Diwali; Check Domestic and Commercial LPG Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

LPG Rate Today: काल रविवार 1 नोव्हेंबरलाच दिवाळीपूर्वीच LPG सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या वाढीनुसार कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 10 रुपयांनी महाग झाले असून राज्यनिहाय यात मोठा फरक दिसून येतो. राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरची आता 2,820 रुपये झाली आहे. तर कोलकात्यात 17 रुपयांची वाढ होऊन नवा दर 2,971 रुपयांवर पोहोचला आहे.

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LPG prices in Solapur