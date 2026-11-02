LPG Price Today: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर महागला! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात LPG सिलिंडरचे दर किती?

LPG Rate Today: काल रविवार 1 नोव्हेंबरलाच दिवाळीपूर्वीच LPG सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या वाढीनुसार कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 10 रुपयांनी महाग झाले असून राज्यनिहाय यात मोठा फरक दिसून येतो. राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरची आता 2,820 रुपये झाली आहे. तर कोलकात्यात 17 रुपयांची वाढ होऊन नवा दर 2,971 रुपयांवर पोहोचला आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .यामुळे आता दिवाळी फराळापासून ते हॉटेलचे जेवण आणि मिठाईपर्यंत सर्वांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. कारण व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागल्यामुळे दिवाळीच्या काळात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मिठाई विक्रेत्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. मात्र, सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली नाही. त्यानंतर आज दर स्थिर असून तुमच्या शहरात घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडर किती रुपयांना मिळतं आहे पाहा..Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,775 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Latest Goodreturn वेबसाइट).Bank Holiday November 2026: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना तब्बल 17 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद? पाहा संपूर्ण यादी.घरगुती सिलिंडरचे दर शेवटचे कधी वाढले?घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत शेवटची वाढ 7 जून 2026 रोजी झाली होती. त्यावेळी दिल्लीत सिलिंडर 29 रुपयांनी महागला होता. याआधी 8 एप्रिल 2026 रोजीही 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. म्हणजेच, या वर्षात आतापर्यंत घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत एकूण 79 रुपयांची वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.