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LPG Cylinder Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर LPG सिलिंडरचे काय झाले? सणासुदीआधी नवे दर जाहीर; आता कितीला मिळतोय?

LPG Gas Cylinder Price Latest Updated: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर सणासुदीआधी LPG सिलिंडरच्या दरात काही बदल झाला का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG सिलिंडरचे ताजे दर जाणून घ्या.
Maharashtra LPG rate update

Petrol-Diesel Prices Rise, But What Happened to LPG Cylinder Rates Before the Festive Season?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

LPG cylinder latest news today: गेल्या 8 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, शनिवारी देशातील सर्वात मोठ्या खासगी इंधन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची वाढ केली. दरम्यान, सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्यानंतर आता LPG सिलिंडरच्या दराबाबत काय निर्णय झाला, याची चिंता ग्राहकांना आहे.

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