LPG Cylinder Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर LPG सिलिंडरचे काय झाले? सणासुदीआधी नवे दर जाहीर; आता कितीला मिळतोय?

LPG cylinder latest news today: गेल्या 8 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, शनिवारी देशातील सर्वात मोठ्या खासगी इंधन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची वाढ केली. दरम्यान, सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्यानंतर आता LPG सिलिंडरच्या दराबाबत काय निर्णय झाला, याची चिंता ग्राहकांना आहे..येत्या काही दिवसांत नवरात्रोत्सव, त्यानंतर दसरा आणि दिवाळी हे सण आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात LPG सिलिंडरच्या दरात होणारा कोणताही बदल सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम करू शकतो. त्यातच 1 ऑक्टोबर रोजी कमर्शियल LPG सिलिंडरच्या दरात 62.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर पेट्रोल-डिझेल महागले आले तरी आज घरगुती आणि कमर्शियल, अशा दोन्ही प्रकारच्या LPG सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही..Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीच्या दरवाढीनंतर सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,764.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).ग्राहकांना दिलासासध्या घरगुती LPG सिलिंडरचे दर स्थिर असल्याने सामान्य कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कमर्शियल गॅस महागल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि छोट्या खाद्य व्यवसायांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. गॅसच्या वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम भविष्यात बाहेरचे खाणे-पिणे महागण्याच्या रूपातही दिसू शकतो. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना सध्या मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी व्यावसायिकांना वाढलेल्या गॅसच्या किमतीचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.