LPG Cylinder Rules 2026 : १ मे पासून एलपीजी गॅसचे नियम बदलणार, कधी बुक करता येईल सिलिंडर? महत्त्वाची अपडेट समोर

मे महिना आता अगदी तोंडावर आला आहे. अशातच एलपीजी सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये होणाऱ्या पुढील बदलांविषयीच्या बातम्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ सुरू आहे..पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे, जगभरातील विविध देश सध्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहेत. यामुळे सिलिंडरच्या वितरणात विलंब होत आहे. परिणामी दरांमध्येही वाढ होत आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, भारतसह अनेक देशांसाठी, सध्याच्या परिस्थितीला प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम तयार करणे अत्यावश्यक बनले आहे. दरम्यान, मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मे २०२६ मध्ये गॅस सिलिंडरशी संबंधित अनेक बदलांची शक्यता वर्तवली जात आहे..नियमांमधील बदलांवर तीव्र चर्चा मिळालेल्या माहितीनुसार, 'इंडियन ऑइल', 'बीपीसीएल' आणि 'एचपीसीएल' यांसारख्या तेल विपणन कंपन्या सध्या एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासंदर्भात नवीन नियमांवर विचारमंथन करत आहेत. मे २०२६ मध्ये या संदर्भात एखादी घोषणा होण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे एलपीजीच्या मासिक बुकिंग आणि वितरणाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतींमध्ये बदल घडून येतील.. गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढीची शक्यता १ मे २०२६ पासून संपूर्ण भारतात एलपीजीच्या किमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे, भारतीय तेल कंपन्यांनी यापूर्वीच १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत देशभरात ६० रुपयांनी वाढवली आहे; तर १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये अवघ्या एका महिन्याच्या कालावधीत तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे..एप्रिल २०२६ साठी, महानगरांमध्ये १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये १९६ ते २१८ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. ही दरवाढ अशा वेळी करण्यात आली, जेव्हा तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) ७ मार्च रोजीच प्रति सिलिंडर ११४.५ रुपयांनी किमती वाढवल्या होत्या आणि ही वाढ देखील १ मार्च २०२६ रोजी प्रति सिलिंडर २८ ते ३१ रुपयांनी करण्यात आलेल्या आधीच्या दरवाढीनंतर लागू करण्यात आली होती. .बुकिंगचा कालावधीही वाढवला जाण्याची शक्यता मिळालेल्या वृत्तानुसार, नवीन नियमानुसार, तुम्ही तुमचा दुसरा सिलिंडर तेव्हाच बुक करू शकाल, जेव्हा तुमच्या मागील सिलिंडरची डिलिव्हरी होऊन किमान २५ दिवस पूर्ण झाले असतील. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या लाभार्थ्यांसाठी, हा प्रतीक्षा कालावधी ४५ दिवसांपर्यंत वाढू शकतो. .डीएसी कोड अनिवार्य आता, सिलिंडरच्या डिलिव्हरीच्या वेळी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक ओटीपी ज्याला 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) म्हणूनही ओळखले जाते तो पाठवला जाईल. हा कोड डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला देणे अनिवार्य असेल. हा कोड दिल्याशिवाय, तुमची सिलिंडरची डिलिव्हरी पूर्ण मानली जाणार नाही. . ईकेवायसी आणि आधार लिंकिंग गॅस कंपन्यांनी आता 'बायोमेट्रिक ई-केवायसी' वर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. जर तुमचे KYC तपशील अपडेट नसतील, तर तुमचे सिलिंडर बुकिंग किंवा सबसिडी रोखली जाऊ शकते. तुम्ही 'Hello BPCL' किंवा 'IndianOil One' सारख्या मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.