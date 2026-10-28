LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर महागला की स्वस्त? मुंबई-पुणे-नागपूरसह महाराष्ट्रातील शहरांचे दर पाहा

Diwali Gas Cylinder Price: देशभरात आता दिवाळीचा सण 10 दिवसांवर आल्याने घराघरांत फराळ बनवण्यापासून ते मिठाई खरेदी करण्यापर्यंतची तयारी सुरू होते आणि त्यामुळे याकाळात गॅस सिलेंडरची मागणी वाढते. त्यामुळे अशा वेळी तुम्हीही सणासाठी गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे दर जाणून घ्या. .बुधवार 28 ऑक्टोबरच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दर आज स्थिर आहेत. मात्र, या महिन्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागल्यामुळे दिवाळीच्या काळात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मिठाई विक्रेत्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 1 ऑक्टोबर रोजी 62.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती..Sugar Price Hike: दिवाळीपूर्वीच साखरेचे दर भडकले! पुण्यात किलोमागे 5 रुपयांची वाढ; एक किलो कितीला? दर आणखी वाढणार?.तुमच्या शहरात LPG सिलिंडरचा दर किती?मुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,764.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).गॅस सिलिंडर बुक करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?नोंदणीकृत मोबाइल नंबर - सिलिंडर बुक करताना गॅस कनेक्शनशी जोडलेल्या मोबाइल नंबरचा वापर करा.बुकिंगमधील अंतर - पुढील सिलिंडर बुक करताना लागू असलेला किमान बुकिंग कालावधी तपासा. कारण नियमांनुसार बुकिंगमध्ये आवश्यक अंतर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.ई-KYC -तुमच्या गॅस कनेक्शनसाठी ई-KYC आवश्यक असल्यास ती पूर्ण करून घ्या.आधार आणि बँक खाते - अनुदान लागू असल्यास आधार आणि बँक खात्याशी संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण आहेत का, हे तपासा.डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) - सिलिंडरची डिलिव्हरी घेताना लागू असल्यास DAC कोड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला द्यावा.Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.