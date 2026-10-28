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LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर महागला की स्वस्त? मुंबई-पुणे-नागपूरसह महाराष्ट्रातील शहरांचे दर पाहा

LPG Cylinder Price before Diwali: दिवाळीपूर्वी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर किती आहेत? मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातीलइतर शहरांचे ताजे भाव आणि सिलिंडर बुकिंगच्या महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या.
LPG Gas Price Today

Domestic and Commercial Cylinder Rates in Mumbai, Pune, Nagpur and Other Maharashtra Cities

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Diwali Gas Cylinder Price: देशभरात आता दिवाळीचा सण 10 दिवसांवर आल्याने घराघरांत फराळ बनवण्यापासून ते मिठाई खरेदी करण्यापर्यंतची तयारी सुरू होते आणि त्यामुळे याकाळात गॅस सिलेंडरची मागणी वाढते. त्यामुळे अशा वेळी तुम्हीही सणासाठी गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे दर जाणून घ्या.

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