LPG Gas Cylinder Rates: महागाईच्या काळात दररोज सकाळी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतींकडे सर्वसामान्य ग्राहकांसह व्यावसायिकांचंही लक्ष असतं. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत आज, म्हणजेच 17 नोव्हेंबर रोजी तुमच्या शहरात 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत किती आहे, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे..त्यामुळे तुम्ही आज गॅस रिफिल बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील ताजे दर तपासून घ्या. आजच्या ताज्या अपडेटनुसार, सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, महिन्याच्या सुरुवातीलाच 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे..Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,775 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे चिंता वाढलीघरगुती गॅस सिलिंडरचे दर जून महिन्यापासून स्थिर आहेत. मात्र, 19 किलोचा व्यावसायिक LPG सिलिंडर वापरणाऱ्या व्यावसायिकांचा खर्च वाढत आहे. गेल्या सलग तीन महिन्यांपासून व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होत असल्याने लहान-मोठ्या व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे.मोठी हॉटेल्स, ढाबे आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी इंधन हा महत्त्वाचा खर्च असतो. त्यामुळे गॅस महागल्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होत आहे. नफा कमी झाल्यास वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी हॉटेल आणि केटरिंग व्यावसायिक मेन्यूमधील पदार्थांच्या किमती वाढवू शकतात किंवा पदार्थांचे प्रमाण कमी करू शकतात. याचा फटका शेवटी सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला बसू शकतो..Gold-Silver Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! लग्नसराईआधी वर्षातील सर्वात स्वस्त दर; नेमकं कारण काय? आणखी स्वस्त होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.