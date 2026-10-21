LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या

Maharashtra LPG cylinder price by city: देशभरात सध्या सणासुदीचा काळ सुरू झाला आहे. कालच दसरा झाला असून 18 दिवसांवर दिवाळी आहे. त्यामुळे अशाकाळात फराळ बनविण्यासाठी घराघरांत स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडरची मागणी वाढते. ज्या घरांमध्ये PNG म्हणजेच पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅसचा वापर होतो, त्यांना सिलिंडर बुकिंगची चिंता नसते. मात्र, LPG सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांना गॅसच्या किमतींबाबत प्रश्न पडू शकतात. सध्या सिलिंडरचे दर वाढले आहेत का, आगामी काळात दर बदलणार आहेत का, याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे..सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. भविष्यात दर वाढतील की कमी होतील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. मात्र, तुमच्या शहरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर कोणत्या दराने मिळत आहे, हे एकदा जाणून घेऊया..Jio IPO: एका शेअरमागे तब्बल 247 रुपये GMP जिओच्या IPO मध्ये किती पैसे गुंतवावे लागणार? एका लॉटची किंमत काय? जाणून घ्या.तुमच्या शहरात LPG सिलिंडरचा दर किती?दिल्ली - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) - 942 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर -(19 किलो) 2,810 रुपयेमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,764.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).Gold Rate Dussehra: दसऱ्याच्या दिवशी सोनं 33 हजारांनी स्वस्त! 75 दिवसांतील सर्वात कमी भाव; आज 10 ग्रॅम कितीला? सर्वात स्वस्त कुठे?.सिलिंडर बुक करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?नोंदणीकृत मोबाइल नंबर - सिलिंडर बुक करताना गॅस कनेक्शनशी जोडलेल्या मोबाइल नंबरचा वापर करा.बुकिंगमधील अंतर - पुढील सिलिंडर बुक करताना लागू असलेला किमान बुकिंग कालावधी तपासा. कारण नियमांनुसार बुकिंगमध्ये आवश्यक अंतर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.e-KYC - तुमच्या गॅस कनेक्शनसाठी ई-KYC आवश्यक असल्यास ती पूर्ण करून घ्या.आधार आणि बँक खाते - अनुदान लागू असल्यास आधार आणि बँक खात्याशी संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण आहेत का, हे तपासा.डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) - सिलिंडरची डिलिव्हरी घेताना लागू असल्यास DAC कोड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला द्यावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.