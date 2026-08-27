LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?

LPG gas connection latest update: तुम्ही जर LPG कनेक्शन असणार गॅस वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे 14.2 किलोच्या नवीन घरगुती LPG कनेक्शनवर सरकारने तात्पुरती बंदी घातली होती. त्यामुळे नवीन कनेक्शनची बुकिंग सध्या करता येत नाही. मात्र, ज्यांच्याकडे आधीपासून कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी मात्र सिलेंडरचा पुरवठा सुरू ठेवला जात आहे. त्यातच आता सरकारने नवीन अपडेट देत निर्णय घेतला आहे. .नवीन LPG कनेक्शनवर मोठा निर्णयपेट्रोलियम मंत्रालयाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून LPG कनेक्शनबाबत माहिती दिली आहे. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता नवीन घरगुती LPG कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया आणखी काही काळ थांबवण्यात आली आहे.सध्या तेल कंपन्यांचा फोकस नवीन कनेक्शन देण्याऐवजी आधीच्या ग्राहकांना वेळेवर LPG रिफिल उपलब्ध करून देण्यावर आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ही बंदी कायमस्वरूपी नाही. पश्चिम आशियातील परिस्थिती सुधारल्यानंतर आणि LPG चा पुरवठा स्थिर झाल्यानंतर नवीन कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते..Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?.मार्चपासून नवीन कनेक्शनला ब्रेकतेल कंपन्यांनी मार्च 2026 पासून 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती LPG सिलेंडरसाठी नवीन कनेक्शन जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे नवीन गॅस कनेक्शनसाठी आणखी काही काल थांबावे लागणार आहे.दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन कनेक्शन पुन्हा कधी सुरू होतील याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही..जुन्या ग्राहकांना सिलेंडर मिळणार का?ज्यांच्याकडे आधीपासून LPG कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी मात्र दिलासा देणारी बाब आहे. जुन्या ग्राहकांना नियमितपणे रिफिल उपलब्ध करून देण्याला कंपन्यांकडून प्राधान्य दिलं जात आहे. याशिवाय, बराच काळ वापरात नसलेली किंवा निष्क्रिय झालेली काही LPG कनेक्शन पुन्हा सक्रिय करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे..KYC अपडेटगॅस कंपन्यांकडून ग्राहकांना KYC अपडेट करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. यामुळे डुप्लिकेट किंवा एकापेक्षा जास्त LPG कनेक्शन थांबविले जाईल. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या कनेक्शनशी संबंधित KYC आणि इतर माहिती अद्ययावत ठेवणं महत्त्वाचं आहे..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.इतर पर्याय काय?जर तुम्हाला सध्या नवीन घरगुती LPG कनेक्शन मिळत नसेल, तर तुमच्यासाठी 5 किलो किंवा 10 किलोचे LPG सिलेंडर पर्याय म्हणून उपलब्ध आहेत. विशेषतः काही मोठ्या शहरांमध्ये 10 किलोचा FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर काही वितरकांकडून दिला जातो. ग्राहक गरजेनुसार त्याची बुकिंग करून डिलिव्हरी घेऊ शकतात. मात्र, या सिलेंडरची उपलब्धता, किंमत आणि बुकिंगचे नियम शहर आणि वितरकानुसार वेगवेगळे असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.