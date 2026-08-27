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LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?

Government Decision on LPG Connection: पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 14.2 किलोच्या नवीन घरगुती LPG कनेक्शनबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन कनेक्शनबाबत आणि जुन्या ग्राहकांच्या सिलेंडरबाबत काय निर्णय घेतला, जाणून घ्या.
LPG Connection Update

New Rules for 14.2 Kg Gas Cylinder! Check What the Government Decided

eSakal

Vinod Dengale
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LPG gas connection latest update: तुम्ही जर LPG कनेक्शन असणार गॅस वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे 14.2 किलोच्या नवीन घरगुती LPG कनेक्शनवर सरकारने तात्पुरती बंदी घातली होती. त्यामुळे नवीन कनेक्शनची बुकिंग सध्या करता येत नाही. मात्र, ज्यांच्याकडे आधीपासून कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी मात्र सिलेंडरचा पुरवठा सुरू ठेवला जात आहे. त्यातच आता सरकारने नवीन अपडेट देत निर्णय घेतला आहे.

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